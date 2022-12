Bad Wünnenberger Politiker streiten ums Essensgeld

Bad Wünnenberg

Zu einem offenen Schlagabtausch zwischen CDU und SPD ist es in der letzten Ratssitzung des Jahres in Bad Wünnenberg gekommen. Auslöser war die Übernahme der Mehrkosten für das Essensgeld durch die Stadt für die Schülerinnen und Schüler der Offenen Ganztagsschulen in Fürstenberg und Haaren sowie in der Mensa der Profilschule.

Von Johannes Büttner