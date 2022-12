Bad Wünnenberger Unternehmen spendet 1500 Euro

Bad Wünnenberg

Mit einer Weihnachtsspende in Höhe von 1500 Euro unterstützt die Firma Wöhler Brush Tech in diesem Jahr den Ambulanten Hospizverein Mutter Teresa im Dekanat Büren. Geschäftsführer Matthias Peveling überreichte den symbolischen Scheck an die Vorsitzende des Vereins Lisa Czuka.