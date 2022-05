Bad Wünnenberger verursacht Unfall mit tragischen Folgen

Wie die Polizei Wesel mitteilt, fuhr der Bad Wünnenberger am Donnerstagmittag mit einem Kastenwagen rückwärts in eine Grundstückszufahrt und erfasste dabei einen hinter dem Fahrzeug gehenden 81-jährigen Mann aus Wesel. Dieser stürzte und verletzte sich an der Hand. Das Unfallopfer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo der 81-Jährige etwa zwei Stunden später in der Notaufnahme verstarb.

Die Ermittlungen zur Unfallursache, und zur Frage, warum der Weseler verstarb, dauern an. Der Kastenwagen des Bad Wünnenbergers ist sichergestellt worden.