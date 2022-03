Bad Wünnenbergs kleinster Ortsteil feiert Geburtstag

Ein Neuanfang vor 100 Jahren – 16 Siedler fingen 1922 in Elisenhof von vorn an

Elisenhofs Vorgeschichte reicht bis in das frühe Mittelalter zurück, als es hier noch die kleinen Siedlungen Boclon und Osteilern gab. Pest und Ritterfehden sorgten aber dafür, dass viele Siedlungen auf dem Sintfeld wüst fielen. Auch Boclon und Osteilern. Die Gegend der heutigen Gemarkung Elisenhof ging in den Besitz des Klosters Dalheim über. Die Chorherren bewirtschafteten die heruntergekommenen Äcker und nutzten Flächen als Weideland. Als das Kloster Dalheim 1803 aufgelöst wurde, ging es in preußischen Besitz über. Es wurde in eine Domäne umgewandelt und Elisenhof wurde eine Außenstelle, ein so genanntes Vorwerk.

1826 offizielle Namensgebung

Vermutlich wurden schon in dieser Zeit Gebäude für Menschen und Tiere gebaut, allerdings legte der damalige Kreisbaumeister Gockel erst im Dezember 1816 Pläne für das auf dem Sintfelde zu etablierende Dalheimer Vorwerk vor. Durch die 1826 gebaute Chaussee von Dalheim nach Fürstenberg wurde Elisenhof besser erreichbar. Im gleichen Jahr erfolgte auch die offizielle Namensgebung. 1922 lief jedoch der Pachtvertrag der Staatsdomäne aus und Elisenhof hatte seine Aufgabe also vorgelagerter Gutshof, verloren. Das Vorwerk Elisenhof wurde vom preußischen Staat an die „Siedlungsgesellschaft Rote Erde“ in Münster verkauft.

Nun sollten neue bäuerliche Existenzen geschaffen werden und bestehende Kleinstbetriebe konnten sich vergrößern. Es sollte auch durch den Ersten Weltkrieg geschädigten Menschen ein Neubeginn als Siedler ermöglicht werden. Die Siedlungsgesellschaft Rote Erde hatte die Aufgabe, aus 100 Bewerbungen 16 Siedler auszuwählen, die in Elisenhof Grundstücke kaufen und dort landwirtschaftliche Betriebe gründen konnten.

Der überwiegende Teil der neuen Siedler stammte aus dem Altkreis Büren, aber auch Familien aus dem nahe gelegenen Sauerland fanden Gefallen an dem Landstrich.

Neue Siedler kamen 1922 nach Elisenhof

1922 kamen die neuen Siedler nach Elisenhof. Die ersten Familien waren die Familien Wiedemeier, Drolshagen, Schäfer, Günter und Weitekamp, alle stammten aus Fürstenberg. Die Witwe Hesse kam aus Ankum/Oldenburg. Familie Niggemeyer siedelte aus Henglarn, Familie Kaup und Hucht aus Haaren, Familie Müntefering aus Keddinghausen, Familie Igges aus Etteln, Familie Kersting aus Weine, Familie Meiwes aus Anreppen, Familie Finger aus Brilon, Familie Münster aus Weiberg und Familie Jürgens aus Salzkotten an. Darunter auch ein Stellmacher und ein Schmiedemeister, damit die handwerklich Versorgung gewährleistet wurde.

Die Quelle unterhalb des Eilerner Berges lieferte in den 1920er Jahren nur noch wenig Wasser, versiegte auch häufig. Mühselig musste das Wasser für Mensch und Tier von der Mittelborn-Quelle in Friedrichsgrund, Fürstenberg oder Dalheim per Pferdefuhrwerk beschafft werden. Am 9. August 1952 wurde die Wasserleitung Dalheim an die Elisenhofer übergeben.

Mettwurst, Schinken, Honig und mehr

Heute ist Elisenhof eine landwirtschaftlich geprägte moderne Gemeinde mit 86 Bürgerinnen und Bürgern in der Kerngemeinde. Auch eine Dorfgaststätte gibt es am Ortseingang, die am Wochenende geöffnet ist. Die Elisenhofer Landwirte und ihre Familien sind bekannt für ihre frisch erzeugten und gesunden Lebensmittel.

Von der Mettwurst über den Schinken bis hin zu Honig, Apfelsaft, Marmelade (einschließlich Rezept), erntefrischem Gemüse und Kartoffeln werden auf Elisenhofer Bauernhöfen frische Lebensmittel angeboten. Sogar die Weihnachtgans kann hier erstanden werden. Zur Erdbeerzeit steuert so manche Familie Felder, um gemeinsam zu ernten. Kindergartenkinder lernen hier, dass die großen Beeren nicht im Pappkörbchen wachsen und sehr lecker schmecken.

Mitten in Elisenhof steht die 1930 eingeweihte St.-Sturmius-Kapelle. Mit deren Bau hatten die Dorfbewohner bereits 1928 begonnen. Das Gotteshaus entwickelte sich zu einer Gemeinschaftsarbeit. Zum Jubiläum einen neuen Brunnen auf dem Vorplatz. Und Gemeinschaft wird hier auch weiterhin großgeschrieben.