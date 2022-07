Bank in Haaren gestohlen

Bad Wünnenberg-Haaren

Die Relaxbank an der alten Telegrafenstation am Waldrand zwischen Bad Wünnenberg-Haaren und Leiberg wurde gestohlen. Diebe haben die Bank, die vom Heimat- und Verkehrsverein Haaren 2013 aufgestellt worden war, in der Woche vor dem Haare­ner Schützenfest gestohlen.

Von Hans Büttner