Bielefelder Zoll rettet Husky

Ereignet hat sich der Vorfall am Dienstag vor den Herbstferien (27. September). Wie das Hauptzollamt jetzt mitteilte, verrichteten Beamte der Kontrolleinheit Flughafen Reiseverkehr Paderborn/Lippstadt gerade ihren Dienst auf der Autobahn 44. Und dabei fällt eigentlich eher die Suche nach Waffen, Drogen und anderen verbotenen Gegenständen in ihre Zuständigkeit.

An jenem Dienstag jedoch nicht nur das: Ein aufmerksamer Lkw-Fahrer informierte das dreiköpfige Zoll-Team „über einen Hund, der auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Dortmund unterwegs war“, wie ein Sprecher des Hauptzollamts am Freitag erklärte.

Der Lkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug bereits abgestellt und das Warnblinklicht eingeschaltet. Trotzdem seien die Fahrzeuge zum Teil mit sehr hoher Geschwindigkeit an dem Tier vorbeigefahren.

Da in der Dunkelheit Gefahr nicht nur für das Tier, sondern auch die anderen Verkehrsteilnehmer Gefahr bestand, handelten die drei Beamten: Sie schalteten ebenfalls das Warnblinklicht an ihrem Einsatzfahrzeug ein, tasteten sich damit vorsichtig über die Fahrspuren vor und stoppten so den Verkehr. Schließlich gelang es ihnen, den Hund am Halsband zu fassen.

Der Hund wurde im Zolleinsatzfahrzeug auf den Rastplatz Sintfeld gebracht und die Polizei verständigt. Zuständig für den Bereich ist die Autobahnpolizei Stukenbrock-Senne. „Diese informierte wiederum die Freiwillige Feuerwehr Bad Wünnenberg, welche mit einem Tiertransportfahrzeug auf dem Rastplatz erschien und den Husky übernahm.“

Durch einen Aufruf in den Sozialen Netzwerken sei es schließlich gelungen, den bereits am Tag in Marsberg-Meerhof zuvor ausgerissenen Husky und seinen Besitzer wieder zusammenzubringen.