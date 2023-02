Brand bei Hegers in Bad Wünnenberg verursacht 150.000 Euro Schaden

Auf mindestens 150.000 Euro schätzt die Paderborner Polizei den Schaden, der am Freitagnachmittag beim Brand im Unternehmen Hegers in Bad Wünnenberg entstanden ist. Ermittlungen zur Ursache für das Feuer laufen noch.

Auf mindestens 150.000 Euro schätzt die Polizei den Gebäudeschaden, der am Freitagnachmittag beim Brand im Unternehmen Hegers in Bad Wünnenberg entstanden ist.

Am Montag (20. Februar) waren Experten der Paderborner Kriminalpolizei am Brandort in der Straße Auf dem Rügge im Einsatz, um der Ursache auf die Spur zu kommen. Wie die Polizei mitgeteilt hat, konnte der Auslöser für das Feuer, das in der Lackstraße des Unternehmens ausgebrochen war, bislang aber noch nicht geklärt werden. Die Polizei hat daher einen Sachverständigen für weitere Ermittlungen hinzugezogen.

Mit 150 Aktiven waren die Feuerwehren aus dem gesamten Bad Wünnenberger Stadtgebiet und darüber hinaus am Freitag im Einsatz. Weil dichter Rauch aufgrund des böigen Windes über die benachbarte Schützenstraße zog, wurden vorsorglich die Anlieger informiert, gewarnt und teilweise evakuiert. Sie wurde in der Schützenhalle untergebracht und betreut.

Fotos aus Bad Wünnenberg: Brand im Lackhaus der Firma Hegers Foto: Feuerwehr Bad Wünnenberg Foto: Hanne Hagelgans Foto: Feuerwehr Bad Wünnenberg Foto: Feuerwehr Bad Wünnenberg Foto: Feuerwehr Bad Wünnenberg Foto: Hanne Hagelgans Foto: Hanne Hagelgans Foto: Hanne Hagelgans Foto: Hanne Hagelgans

Gegen 18 Uhr war der Vollbrand in der Lackstraße endgültig gelöscht. Die ABC-Einheit „Messen“ aus Delbrück, stellte keine Schadstoffe fest, sodass die Nachbarn in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Bereits im Januar 2021 hatte es beim Unternehmen Hegers, das Treppen herstellt, gebrannt. Damals stellte die Polizei Brandstiftung fest. Der Schaden lag bei rund 2,5 Millionen Euro.