Brand im Umspannwerk verursacht großflächigen Stromausfall in Marsberg

Ein großflächiger Stromausfall hat am frühen Donnerstagmorgen (9. Februar) für Herausforderungen in Marsberg gesorgt. Betroffen waren die Kernstadt Marsberg sowie die Ortsteile Essentho, Oesdorf, Niedermarsberg, Obermarsberg, Meerhof und Westheim.

Als Ursache nennt der Energieversorger Westfalen Weser einen Brand in der 10.000-Volt-Verteilung des Umspannwerks Marsberg von Westnetz. Das Feuer habe Rückwirkungen auf das Mittelspannungsnetz vom Netzbetreiber Westfalen Weser Netz gehabt, die zu dem Stromausfall führten.

Die Schulen im Stadtgebiet blieben am Donnerstag wegen des Stromausfalls geschlossen. Für Notfälle standen vor Ort Ansprechpartner zur Verfügung. Die Kindergärten allerdings hatten zur Sicherstellung der Betreuung wie gewohnt geöffnet, teilte die Stadtverwaltung früh am Morgen mit.

Westnetz arbeite in Abstimmung mit den Kollegen von Westfalen Weser Netz mit Hochdruck an der Behebung der Störung, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens am Donnerstagvormittag. Die Bürger wurden über die Stadt Marsberg und die lokalen Radiosender über die aktuelle Lage informiert.

Zusätzlich wurden vorübergehend Anlaufstellen in den Feuerwehrhäusern und der Polizeiwache Marsberg eingerichtet, wie es im entsprechenden Notfallplan der Stadt vorgesehen ist. Nachdem sich die Versorgungssicherheit am Vormittag stabilisiert hatte, löste der Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Marsberg die Anlaufstationen in den Feuerwehrgerätehäusern wieder auf. Ohnehin, teilte die Stadt auf Nachfrage dieser Zeitung mit, seien sie so gut wie gar nicht in Anspruch genommen worden. Bis in den Donnerstagabend bliebt das ebenfalls eingerichtete Info-Telefon für Bürger erreichbar, doch sei auch hier die Resonanz gering gewesen, so die Stadt.

Noch in der Nacht zum Donnerstag, teilte Westfalen Weser mit, haben man durch Netzumschaltungen über das Umspannwerk Bredelar schrittweise einen Großteil der Kunden wieder mit Strom versorgen können. „In den frühen Morgenstunden waren nahezu alle betroffenen Orte wieder mit Strom versorgt“, so das Unternehmen.

Bei einzelnen Industrie- und Gewerbebetrieben allerdings dauerten die Beeinträchtigungen am Donnerstag noch an. Um sie möglichst gering zu halten, stellten der Netzbetreiber und das THW Notstromaggregate zur Verfügung. Westfalen Weser Netz geht davon aus, dass im Laufe des späten Nachmittags die Stromversorgung wieder komplett hergestellt ist.