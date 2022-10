Brennholz in Bleiwäsche gestohlen

In Bad Wünnenberg-Bleiwäsche haben Unbekannte mehrere Festmeter Brennholz gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Paderborner Polizei mitgeteilt hat, wurden an einer zwischen Bleiwäsche und Aabachtalsperre gelegenen Scheune am vergangenen Wochenende mehrere Festmeter Buchenbrennholz gestohlen.

Laut Polizei hatte ein Landwirt das Brennholz an seiner Scheune, die am Wanderweg von der Bruchstraße in Richtung Aabachtalsperre liegt, gelagert. Zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen wurden etwa 2,5 Festmeter gestohlen.

Der oder die Täter müssen mit ihrem zum Abtransport benutzen Fahrzeug oder Gespann vom asphaltierten Wanderweg an die Scheune gefahren sein und das Holz verladen haben.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder sonst Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.