Buntes Treiben auf dem Bad Wünnenberger Stadtfest

Das Stadtfest von Bad Wünnenberg hat am Sonntag mehrere Tausend Besucher bei strahlendem Herbst-Sonnenschein in die Bad Wünnenberger Unterstadt gelockt. Das Programm bestand aus Sportlerehrungen, Modenschau und einer großen Aufführung von Kindern für Kinder.

Sportler-Ehrung der heimischen Spitzensportler, Modenschau der heimische Modehäuser, Rockkonzert, Bühnen-Shows, Musik verschiedener Richtungen, die Eröffnung des Grantmühlen-Museums, Tanzeinlagen und Proetry Slam mit Nadine Dubberke gab es auf der Showbühne in der Mittelstraße und der Spanckenhof-Bühne zu bestaunen.

Die Modehäuser „Damen- und Schuh-Mode-Geschäft Bernhard“, der „H. & S. Modetreff“ und das „Modehaus Bonnie & Kleid“ entwickelten sich auf der großen Showbühne zum Publikums-Renner, der mit reichlich Beifall bedacht wurde. Beerentöne und verschiedene Grüntöne in der Herbst- und Wintermode, aber auch ausgefallene Farbkombinationen zeigten 15 Models der heimischen Modegeschäfte. Die Moderatorin Sandra Hesse führte ihr Publikum auf charmante Weise durch das lang-erwartete Programm.

Die gute Zusammenarbeit der Stadt Bad Wünnenberg mit dem Verkehrs- und Kneippverein und dem Kreisjugendamt Paderborn hinterließ deutlich-positive Spuren vonseiten der aktiven Vereine und der heimischen Wirtschaft. Alle Generationen fanden in den dargebotenen Veranstaltungen etwas für sich.

Das Veranstaltungsangebot des Weltkindertages vom Kreisjugendamtes am Bad Wünnenberger Spanckenhof direkt an der Aa wurde von den kleinsten Festgästen sowie ihren Eltern und Großeltern rege genutzt.

Bühnenprogramm mit 200 Kindern und Jugendlichen

Mit einem Ehrenamt-Frühstück wurde den Helfern bei der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal und in der Eifel gedankt. Begleitet vom klingendem Spiel des Bad Wünnenberger Musikvereins zogen die Helfer, Vertreter aus der Wirtschaft, Vereine und Politik auf die Festmeile (Mittelstraße) ein, um die Bühnenprogramme zu genießen.

Mit dem traditionellen Stadtfest-Fassanstich setzten per Holz-Hammerschlag Bürgermeister Christian Carl und Getränkeverleger Stefan Hötger ein Zeichen zur feierlichen Eröffnung des Bad Wünnenberger Stadtfestes. Jeder Gast erhielt ein Glas des perlenden Gerstensaftes als Willkommens-Trunk.

Ein peppiges Bühnenprogramm mit 200 Kindern und Jugendlichen mit Musik, Gesang, Bewegung und Tanz zeigten viele Kinder aus den Schulen, Vereinen und Kindergärten. Auch das Spielen unter dem Motto „Gemeinsam für die Kinderrechte“ kam nicht zu kurz. Natürlich war die Freude groß, endlich wieder Präsenz zeigen zu können nach den Lockdowns und Beschränkungen der Corona-Pandemie.

Vorstellung des Kindertag-Bildes von Malerin Paula Siewers aus Leiberg durch Stefanie Lang vom Kreisjugendamt Paderborn zum Weltkindertag. Foto: Brigtitta Wieskotten

An diesem Tag seien die Kinder die Hauptpersonen, erklärte Bad Wünnenbergs Bürgermeister Christian Carl: „Danke, dass ihr Eure Eltern, Großeltern und Familien mitgebracht habt.“

Unter dem Motto „Gemeinsam für Kinderrechte“ riefen das Deutsche Kinderhilfswerk und Unicef Deutschland Politiker dazu auf, diese konsequenter in den Fokus zu rücken.

Die Bad Wünnenberger DLRG wurde für die eroberten Spitzenpositionen bei den Einzel- und Team-Wettbewerben der Deutschen Meisterschaften und Landesmeisterschaften geehrt. Zu diesen Erfolgsteams im Einzelwettbewerb gehören Franziska Langer, Annika Magiera, Julian Gebbe, Julia Schäfer und Johannes Schulte. Im Team erfolgreich in der AK 15/16 zeigten sich Julian Gebbe, Linus Rosenkranz, Paul Haider, Mika Thorwesten, und Marius Hegers bei der Landes- und Deutschen Meisterschaft. In der AK 17 offen männlich in der Landes- und Deutschen Meisterschaft erfolgreich zeigten sich Julian Wecker, Henrik Reiß, Luca Müller, Paul Löer, Liron Hillwering, Simon Laufkötter und David Laufkötter. Marius Hegers und Julian Gebbe errangen 2020 Marius Hegers und Julian Gebbe bei der NRW-Meisterschaft 2020 Platz eins.

Fachgerechter Fass-Anstich von Bürgermeister Christian Carl mit dem Bad Wünnenberger Getränkehändler Stefan Hötger für jeden Gast. Foto: Brigitta Wieskotten

Im heimischen Jugend- und Erwachsenenbereich des Sportabzeichen-Wettbewerbs hatten folgende Jubilare wieder die Nase vorne: Die Jugendlichen Aliyah Grezlik, Lenny Discher, Matthea Förster, Janine Glahe, Leni Köhler im Jugendbereich sowie Nele Kramps, Lana Grezlik, Ida Tölle, Maira Sadrowski und Tim Stratmann waren erfolgreich.

Im Sportabzeichen-Wettbewerb für Erwachsene zeigten sich Sabine Schäfers, Alexandra Funke, Christa Hegers, Julia Ostwald, Silvia Kramps, Luzia Loer, Rudolf Borghoff, Martina Balkenhol, Thomas Schumacher, Alfred Prokopp, Michael Mendelin, Annette Stratmann und Ulla Fischer, Anja Hötger, Frank Rosin, Andrea Rörig, Lita-Angela Heinrich, Christian Carl, Michael Herbst, Uwe Glahe, Agnes Rörig und Christoph Schäfer.

Im Familien-Wettbewerb schlossen die Familie Motnik/Hillebrand, Familie Werny, Familie Braunsdorf, Familie Werneke und Familie Discher erfolgreich ab.