Bürger pflanzen in Bad Wünnenberg Zukunftswald

Jetzt folgte im Waldgebiet am Hassel eine weitere Bewegungseinheit: Unter Anleitung von Stadtförster Waldemar Makowka wurden insgesamt mehr als 1000 Bäume – Rotbuchen, Stieleichen, Spitzahorn und Wildkirschen – von knapp 100 fleißigen Leuten eingegraben.

Mit dabei waren der Bad Wünnenberger Bürgermeister Christian Carl und der Stiftungsgründer Richard Hesse. „Die Aktion‚ ‚Bad Wünnenberger Naturfreunde bewegen sich‘, brachte Groß und Klein zusammen, und auch heute sind wieder Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen gemeinsam dabei und buddeln für die nächste Generation“, freute sich Carl. „Wir können nur etwas bewegen, wenn alle mit anpacken – und das funktioniert in Bad Wünnenberg“, zog der Bürgermeister ein Fazit zu beiden erfolgreichen Aktionen.

Richard Hesse blickte im Rahmen der Pflanzaktion in die Zukunft: „Es ist unsere Aufgabe, den aktuellen Krisen jetzt mit Tatkraft und Engagement zu begegnen. Das sind wir nachfolgenden Generationen schuldig. Unsere Waldaktion ist in diesem Zusammenhang ein kleines, aber sicher wichtiges Zeichen.“

Richard Hesse dankte dabei nicht nur den Menschen aus Bad Wünnenberg, die Kilometer gesammelt hatten, sondern auch den Sponsoren der Aktion, der Heil- und Mineralquellen Germete GmbH, der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, Westenergie und der Techniker Krankenkasse.

Die jüngste Pflanzung am Hassel, an der sich zahlreiche Familien aus Bad Wünnenberg und Umgebung aktiv beteiligten, reihte sich in bereits erfolgte Aufforstungen auf Bad Wünnenberger Stadtgebiet ein. Zuvor waren 18.800 Bäume am Mühlenberg, am Franzberg und am Hassel – 6550 Wildkirschen, 5050 Stieleichen, 4000 Spitzahorn, 2500 Douglasien und 700 Rotbuchen – gepflanzt worden.