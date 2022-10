Camper beenden in Bad Wünnenberg die Saison

Bad Wünnenberg hat viele Stamm-Camper, für die die Kurstadt fast so etwas wie ein zweites Zuhause ist. Zum Ende der Saison haben sich viele von ihnen am Wohnmobilhafen im Aatal versammelt.

Beisammensein und Bilanz am Wohnmobilhafen im Aatal

Zum Abcampen haben sich zum Ende der Saison zahlreiche Stammgäste noch einmal am Wohnmobilhafen in Bad Wünnenberg getroffen. Mit dabei waren auch Bürgermeister Christian Carl (Fünfter von links) und sein Allgemeiner Stellverteter Christoph Wittler (Neunter von links).

Seit seiner Gründung im Jahr 2005 sei der Wohnmobilhafen ein Erfolgsmodell, freut sich Michael Stute. Pro Monat im Jahr 2022 konnte er mehr als 100 Wohnmobile begrüßen.

Der medizinische Bademeister und Masseur ist am Wohnmobilhafen Platzwart und Ansprechpartner für so ziemlich alles. „Michael Stutes Fröhlichkeit ist einfach ansteckend, man startet mit guter Laune in den Ferientag“, bringt es ein Camping-Dauergast auf den Punkt.

Zum Saisonabschluss Abcampen kamen auch Bad Wünnenbergs Bürgermeister Christian Carl und sein Allgemeiner Stellvertreter Christoph Wittler. Sie gaben einen Schluck „Maikäferflugbenzin“ aus, das für jeden Camper in Bad Wünnenberg zum Begrüßungsritual nach der Anreise gehört.

Neben der familiären Atmosphäre sei es vor allem auch die Lage, die die Camper am Wohnmobilhafen schätzten, vermutet Michael Stute: In wenigen Minuten ist man beim Bäcker oder Supermarkt, und direkt nebenan hält das Team der Tourismus GmbH im Kurhaus jede Menge Informationen und Vorschläge für Ausflüge, Wanderungen und andere Aktivitäten bereit.

Ebenso wie das Abcampen gehört auch das Ancampen für die Stammgäste fest zum Jahresritual im Aatal. Der Termin dafür steht schon fest: Am 22. April starten alle wieder gemeinsam in die neue Saison.