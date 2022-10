CDU Bad Wünnenberg fordert Offensive zum Schwimmenlernen

Der Familien-, Jugend-, Sport- und Kulturausschuss, so beantragt es die CDU-Mehrheitsfraktion, soll in seiner Sitzung an diesem Dienstag der Verwaltung einen Auftrag erteilen: Die Schwimmlernoffensive, die gestartet wurde, um Defizite durch die Corona-Zwangspause zu beheben, soll zu einer festen Institution werden.

