Christian Irmer regiert das Schützenvolk in Bleiwäsche

Nachdem das Königspaar Udo und Andrea Fels in Bleiwäsche ihre coronabedingte XXL-Amtszeit mit einem Schützenfest in gewohnter Art beendet hatte, konnte das Vogelschießen in üblicher Weise ausgetragen werden. Neuer Schützenkönig ist Christian Irmer.

Nach dem Schützenfest fand am Montagmorgen nach langer Zwangspause wieder das traditionelle Vogelschießen des Heimatschutzvereins statt.

„Nach dem Schützenfrühstück gut gestärkt und entsprechend des Kaltgetränkeverzehrs auch ein bisschen mutiger geworden, traten eine ganze Reihe an Schützen zusammen mit dem alten Königspaar in der Halle an, um am Kugelfang einen neunen Regenten zu ermitteln“, berichtet der Heimatschutzverein. Und der weiteren Schilderung zufolge musste dabei nicht nur der Holzadler ordentlich Federn lassen, sondern es trennte sich auch bei den Schützen spätestens nach dem Verlust des ersten Flügels die Spreu vom Weizen. „Es kristallisierte sich ein spannender Zweikampf heraus“, war von den Schützen zu hören.

Mit dem 139. Schuss konnte sich dann zuletzt Christian Irmer gegen seinen Konkurrenten Ingmar Reisige durchsetzen und sich die Königswürde erkämpfen. Zu seiner Königin erkor er Ramona Schönberger.

Die Insignien des Vogels sicherten sich Florian Krämer (Apfel), Hauptmann Volker Lange (Krone) und Offizier Jörg Mackenberg (Zepter).

Zum ersten Mal eine Jungschützenkönigin

Der neue Jungschützenkönig in Bleiwäsche heißt Marek Balkenhol. Er konnte sich gegen seine Konkurrenten im Jungschützen-Vogelschießen durchsetzen. Erstmalig gibt es in Bleiwäsche auch eine Jungschützenkönigin. An der Seite von Marek regiert Alina Habig.

Viele Ehrungen

Im Rahmen des Schützenfestes wurde zahlreiche Mitglieder für ihre lange Treue zum Heimatschutzverein Bleiwäsche geehrt. Weil in den vergangenen zwei Jahren kein Schützenfest gefeiert werden konnte, wurden neben den aktuellen auch die Ehrungen aus den Jahren 2020 und 2021 nachgeholt.

Der Heimatschutzverein Bleiwäsche ehrte zahlreiche Mitglieder und holte in diesem Jahr auch die Ehrungen für die Jahre 2020 und 2021 nach. Foto: Heimatschutzverein Bleiwäsche

Geehrt wurden für 25-jährige Mitgliedschaft: Wilfried Hinz (2022), Holger Kölsch (2020), Walter Kramps (2022), Benedikt Egert (2022), Stefan Schumacher (2022), Björn Tönges (2021), Björn Fels (2020), Mario Hecker (2020), Markus Berlinger (2020), Rainer Leon (2020), Ingo Sprenger (2020), Martin Balkenhol (2020), Matthias Finger (2020), Marc Kersting (2021), Christian Seidel (2021), Werner Dominik (2022), Tobias Schneider (2022).

Geehrt wurden für 50-jährige Mitgliedschaft: Wolfgang Ahlers (2020), Rudolf Kubat (2020), Franz Hötger (2020), Dietmar Fels (2022), Gisbert Seidel (2022), Hubert Scholand (2022), Friedhelm Arens (2020), Johannes Mackenberg (2020), Norbert Spölmink (2020), Antonius Hötger (2022), Hans-Dieter Hülshoff (2022).

Geehrt wurden für 60-jährige Mitgliedschaft: Hermann Tacken (2022), Heinrich Schumacher (2020), Klaus Fuchs (2020), Norbert Fels (2021).

Geehrt wurden für 70-jährige Mitgliedschaft: Anton Sprenger-Pieper (2022), Alfons Wittler (2020), Lorenz Vagiener (2022).

Geehrt wurde für 75-jährige Mitgliedschaft: Ferdinand Köther (2020, †).

Im Rahmen des Schützenfest-Sonntags wurden ebenfalls die ausgeschiedenen Offiziere geehrt, die nach der letzte Wahl im Jahre 2020 aus ihren Ämtern ausgeschieden waren. Diese Ehrungen sollten eigentlich schon auf dem Schützenfest direkt nach den Wahlen im Sommer 2020 erfolgen, doch auch in diesem Fall machte die Pandemie den Schützen einen Strich durch die Rechnung.

Die Schützen dankten Hubertus Wittler für 28 Jahre Offiziersarbeit (zuletzt an der 1. Fahne), Theo Wittler (Offizier) und Franz Hötger, der mit 36 Dienstjahren zuletzt in Position des 2. Kassierer ausschied.

Nach 28 absolvierten Dienstjahren übergab der langjährige Hauptmann Werner Lausen das Kommando. Auch Markus Göddecke beendete seinen Einsatz im Vorstandsteam. Auch er war viele Jahre in verschiedenen Posten tätig und war zuletzt vier Jahre in der Position des Oberst an der Spitze des Vereins

Christoph Wittler macht nach 24 Dienstjahren Platz für seinen Nachfolger und Neffen Maurice Wittler.

„Ihnen allen gilt seitens des Vereins einen herzlichen Dank für ihr Engagement in und um den Heimatschutzverein. Sie werden dem Verein weiterhin auch nach ihrer aktiven Dienstzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen“, heißt es aus den Reihen des Schützenvorstands.

Alle Geehrten wurde eine Urkunde und eine kleine Aufmerksamkeit überreicht.