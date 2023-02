„Der Werner“ geht in Ruhestand

Die Profilschule Bad Wünnenberg-Fürstenberg hat mit Werner Hagen ein schulisches Urgestein in den Ruhestand verabschiedet. Der 1957 geborene Pädagoge, der nach dem Abitur die Fächer Englisch und Katholische Religion in Paderborn studierte, hat seine Lehrertätigkeit Ende Januar mit Erreichen der Altersgrenze beendet. Von seinen 42 Dienstjahren verbrachte er 37 Jahre als Lehrer in Fürstenberg.

Seinen Dienst an der Hauptschule Bad Wünnenberg-Fürstenberg trat Werner Hagen am 3. Februar 1986 an, also fast auf den Tag genau 37 Jahre vor seiner Pensionierung. Dort unterrichtete er Generationen von Schülerinnen und Schülern als Englisch-, Religions- und zeitweise auch Sportlehrer.

2013 wechselte er zur neu gegründeten Profilschule Fürstenberg, wo er bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres 2022/2023 Englisch und Religion unterrichtete. Zwei Schuljahre lang, bis 2015, war er zudem mit einigen Stunden an der Hauptschule Bad Wünnenberg tätig.

An der Profilschule Fürstenberg war Hagen in den vergangenen zehn Jahren Ersthelfer, Ansprechpartner für Prävention, Gesundheit und Hygiene sowie Beauftragter für Verkehrs- und Mobilitätserziehung. So organisierte er in enger Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde regelmäßig die Busschule für den Jahrgang fünf und das Fahrradtraining für die Jahrgangsstufe sechs sowie diverse Aufklärungsveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen zum Thema „Alkohol im Straßenverkehr“.

Mit seiner aufgeschlossenen, humorvollen Art gehört „Der Werner“ zu den prägenden Charakteren der weiterführenden Schulen in Fürstenberg. Schulleitung, Kollegium, Eltern- und Schülervertreter dankten ihm an seinem letzten Arbeitstag in einer kleinen Feierstunde für sein jahrzehntelanges Wirken in der Schule und wünschten ihm einen guten und gesegneten Ruhestand.