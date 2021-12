Die Welt steht noch immer still

14 Tage nach dem furchtbaren Verkehrsunfall in Leiberg, bei dem die beiden Cousins Kevin (31) und Philipp Schmidt (27) ums Leben gekommen sind, findet an diesem Samstag (11 Uhr) auf dem Friedhof in Leiberg die Urnenbeisetzung statt. 14 Tage, die für die Familien und Freunde noch nicht ansatzweise gereicht haben, um zu verstehen, was passiert ist.

Am Samstag werden in Bad Wünnenberg-Leiberg die beiden Unfallopfer Philipp Schmidt (27) und Kevin Schmidt (31) beerdigt

„Hier herrscht noch immer Schockstarre. Überall dreht sich die Welt weiter, aber in Bad Wünnenberg und Leiberg steht sie seit zwei Wochen still“, sagt Florian Schmidt. Der 36-Jährige trägt den gleichen Namen wie der Bruder des verstorbenen Kevin, ist mit den beiden Todesopfern aber nicht verwandt und doch kannte auch er sie bestens.

Florian Schmidt ist Fußball-Obmann, Co- und Torwarttrainer bei der FSV Bad Wünnenberg/Leiberg, in der Kevin und Philipp Schmidt mehr als nur eine sportliche Heimat gefunden hatten. „Ob zunächst für die erste oder später für die zweite Mannschaft – Kevin war ein Kumpeltyp, dessen Meinung Gewicht hatte, auf und neben dem Platz von allen anerkannt. Und Philipp war einfach ein bunter Hund, die Seele der ersten Mannschaft, einer, der immer für lockere Sprüche, aber auch ernsthafte Gespräche zu haben war“, sagt Hendrik Mühlenbein (27), der Kapitän des Bezirksligisten.

Das Kürzel FSV steht für die 2002 aus den Nachbarvereinen TuS Bad Wünnenberg und HTSV Leiberg entstandene Fußballspielvereinigung. Derzeit könnten die Mitglieder bei der Aufarbeitung dieses kaum zu verarbeitenden Ereignisses nicht vereinter zusammenstehen. Dort, wo am Sonntag nach dem Unfall die Ligapartie gegen den Tabellenführer DJK Mastbruch hätte stattfinden sollen, fanden sich stattdessen Spieler, Vorstand und Freunde zu einer spontanen Trauerfeier ein. Von der enormen Resonanz zeigen sich Hendrik Mühlenbein und Florian Schmidt noch immer tief beeindruckt.

Viele Vereine zeigen Mitgefühl

Aber die Anteilnahme geht noch wesentlich weiter. Zahlreiche Vereine haben ihr tief empfundenes Mitgefühl zum Ausdruck gebracht und wenn der Obmann auf seinem Handy die Kontakte durchgeht, findet sich kaum ein Profilbild, auf dem nicht einer der beiden oder die beiden Cousins zusammen zu sehen sind. Auch der FSV-Kapitän hat sein Bild bis auf weiteres gewechselt. „Das ist eine kleine, aber sehr feine und nette Geste. Sie zeigt einerseits, dass diese Geschichte an niemandem spurlos vorübergeht und andererseits, dass die zwei mit jedem, der sie kannte, sehr gut klargekommen sind“, sagt Hendrik Mühlenbein, der mit Philipp Schmidt nicht nur einen Teamkollegen, sondern vor allem einen seiner besten Freunde verloren hat.

Kevin Schmidt war 2014 Schützenkönig in Leiberg, Philipp Schmidt sowohl an der Bezirksliga-Rückkehr 2018 als auch am Silvester-Cup-Triumph 2019 der FSV entscheidend beteiligt. Jetzt fehlen zwei, die nie fehlen durften. „Es ist für alle in unserer Mannschaft das erste Mal, dass sie zwei Jungs aus ihrer Mitte, aus ihrem direkten Freundeskreis verlieren. Viele wissen nicht mehr, wo vorne und wo hinten ist und hängen jetzt ständig zusammen, weil ihnen zuhause die Decke auf den Kopf fällt“, sagt Florian Schmidt.

An die ersten Trainingseinheiten, die ersten Spiele im neuen Jahr mag er kaum denken: „Das wird schrecklich. Vielleicht finden wir über die Weihnachtstage etwas zur Ruhe, aber da wird alles noch mal aufgewühlt.“ Er weiß: Irgendwann wird sich die Welt auch in Bad Wünnenberg und Leiberg weiterdrehen, weiterdrehen müssen, aber dieser Zeitpunkt ist noch lange nicht in Sicht.