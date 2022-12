Die Welt zu Gast im Kneipp-Heilbad Bad Wünnenberg

Afro-Sound triff Rock and Roots im Aatal, Pilgerlieder und „Music for hope“ ziehen in den Spanckenhof ein, ein bretonisches Liederfest in der Heimatscheune, ein Festival mit Charme am Wehrturm und Pop-Art stehen für das hohe Niveau des Kulturprogramms Bad Wünnenberg.

Auf die Beine gestellt haben dies die ehrenamtlich tätigen Kulturmacher Jürgen Franke und Gertrud Tölle mit ihrem Team. Die Vorfreude ist riesig. Denn die Gruppe „Kunst und Kultur“ begrüßt auch in 2023 Künstler und Künstlerinnen aus aller Welt und viele Gäste aus dem Bundesgebiet. Karten für alle Veranstaltungen und Dauerkarten sind von sofort an erhältlich.

Aus Norwegen reist am 21. Januar die Sängerin Randi Tytingvag an. Im Aatalhaus präsentiert sie in ihrer Trio-Besetzung einen Mix aus Folk, Pop und Jazz. Los geht's hier um 20 Uhr. Renaissance und Barock treffen am Sonntag, 19. März, Pilgerlieder und Moderne: Zur Lieder-Matinee gastiert von 11 Uhr an das Ensemble Taracea aus Spanien im Spanckenhof. Im Anschluss an das Konzert erwartet die Besucher eine herzhafte Suppe in der Küchenstube.

„Rock ´n´ Pop“ im Aatalhaus gibt es am Sonntag, 26. März. Die Kunstausstellung des Modern-Art Künstlers Burkhard Lohren wird dann um 11 Uhr mit Live-Musik eröffnet. Die Kult-Party „Yesterday-Event“ steigt am 22. April um 20 Uhr in der Event-Kneipe „Bei Wilms“. Rockoldies der 60er bis Anfang der 70er Jahre legt DJ Jagger auf.

Musikalische und literarische Integrationsreise

„Der Pianist aus den Trümmern von Yarmouk“ ist ein tief beeindruckendes Zeugnis von Krieg, Widerstand und Zuversicht. Der Syrer Aeham Ahmad und Gastkünstler Axel Garbelmann nehmen die Besucher am 13. Mai von 20 Uhr an im Spanckenhof mit auf eine „musikalische und literarische Integrationsreise“. Die Veranstalter teilen mit, dass sich diese Veranstaltung in Planung befindet.

Für alle Freunde der „Schwarzen Scheibe“ parkt der Vinyl-Bus im Aatal am Barfußpfad. Live unterm Pavillon ist dann die Gruppe „Sam´s Sound“ mit dabei. Der genau Termin steht noch nicht fest, soll aber im Frühjahr 2023 sein. Bretonische Lieder mit der Gruppe An Erminig erklingen am 17. Juni von 20 Uhr an in westfälischem Ambiente. Schauplatz ist die museal anmutende Scheune des Heimatvereins. Von 19 Uhr an sind der Kräutergarten und der Historische Speicher zur Besichtigung geöffnet.

„Einheit in Vielfalt“ heißt es zum Festival Folk am Turm in Wilms Garten am 19. August ab 19 Uhr. Im Schatten des Wehrturms serviert die Gruppe Unojah einen interkulturellen Cocktail aus Reggae, Latin, Weltmusik und Pop. „Eröffnet wird der Abend durch einen Special Guest“, kündigt Jürgen Franke vielsagend an.

Jahresausklang im Aatalhaus

Der Jahresausklang findet im Aatalhaus statt: Am 30. September sind The Fugitives aus Kanada mit einer Melange aus Folk & Bluegrass zu Gast. Afro-Pop mit dem Nina Ogot Quartett erklingt am 28. Oktober. Die Sängerin und Gitarristin aus Nairobi schafft eine musikalische Balance zwischen Tradition und populärer Musik. „Rock and Roots“ bringt das Lynne Hanson Duo aus Kanada am 17. November auf die Clubbühne. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr.

Karten gibt es im Touristik-Büro Bad Wünnenberg unter Telefon 02953/99880 oder per E-Mail an [email protected], in den Buchhandlungen Schrift und Ton in Büren, Meschede in Salzkotten oder per Post unter [email protected] Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter unter www.kuk-bad-wuennenberg.de.