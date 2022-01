Diebe stehlen in Bad Wünnenberg Ortsschilder

Im Ortsteil Bad Wünnenberg seien sowohl Am Südhang als auch in der Schützenstraße die gelben Ortsschilder geklaut worden, heißt es aus dem Rathaus.

„Das Schild an der Schützenstraße haben wir erst Anfang Januar angebracht und am 10. Januar stellten meine Mitarbeiter den Verlust erneut fest. Das ist nicht nur ein zusätzlicher und unnötiger Arbeitsaufwand, sondern auch teuer“, ärgert sich Bauhofleiter Franz Finke. Ein Ortsschild koste 143 Euro.

Auch in Fürstenberg am Hirsehang sei vor kurzem ein Schild geklaut worden. Das Ortsschild in Haaren in der Straße Hinter den Zäunen fehle schon seit Längerem und muss ersetzt werden. „Ortsschilder mitzunehmen, ist kein Kavaliersdelikt, es ist Diebstahl und wird strafrechtlich verfolgt“, betont Ordnungsamtsleiter Hermann Mersch. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Stadtverwaltung per E-Mail an buergerbuero@bad-wuennenberg.de oder Tel. 02953/709-33, -37 oder -38 entgegen. Zeugenhinweise werden vertraulich behandelt, versichert die Stadt.