Elektrogerät fängt in Bad Wünnenberg-Haaren Feuer

Bad Wünnenberg-Haaren

In der Paderborner Straße in Bad Wünnenberg-Haaren hat am späten Dienstagnachmittag in einer Küche ein Elektrogerät auf einem Ceranfeld gebrannt. Die Feuerwehr Bad Wünnenberg rückte gegen 17 Uhr mit den Löschzügen Haaren, Helmern, Fürstenberg und Bad Wünnenberg aus.