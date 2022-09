Elisenhofer freuen sich über Siedlerbrunnen

Bereits 2017, im Rahmen des integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) entstand die Idee, in Elisenhof einen zentralen Treffpunkt mit geschichtlichem Hintergrund zu schaffen. Ein Brunnen mit Sitzgelegenheiten vor der Kapelle St. Sturmius sollte es sein. Gestaltet werden sollte er in Anlehnung an den 1956 vor dem ehemaligen Dorfhaus erbauten Brunnen und in Stein gemeißelt die Familiennamen die ersten 16 Siedler tragen. Nach einer längeren Bewilligungsphase konnte 2022 endlich mit dem Bau begonnen werden.

Jetzt ist vor der Sturmius-Kapelle ein Treffpunkt für alle Dorfbewohner entstanden. Der Brunnen selbst ist vom Gründungsspruch des Ortes „ In Eintracht dieses Dorf entstand, das Wasser Gott gab deine Hand. Fern halte Brand und Kriegsgefahr, die Lieb´und Eintracht uns bewahr“ in einem Mosaik eingerahmt. Mit einem Pedal lässt sich das Wasser jederzeit aktivieren.

Mit einer Andacht, geleitet von Pastor Raphael Schliebs, mit der musikalischen Unterstützung vom Musikverein Helmern, wurde der Brunnen jetzt pünktlich zum 100-jährigen Bestehen der Gemeinde eingeweiht. Mit dabei waren auch Bürgermeister Christian Carl, Ortsvorsteherin Britta Kersting und der Vorsitzende des Elisenhofer Heimatvereins, Johannes Finger.