Erster Karpke-Teich in Bad Wünnenberg-Fürstenberg naturnah zurückgebaut

„Es ist toll, die Planung nun umgesetzt zu sehen. Es ist so viel Struktur erkennbar. Aus dem großen, monotonen Teich sind jetzt viele kleine Habitate für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten entstanden. Das Förderziel „Lebendige Gewässer“ wird man bereits im kommenden Frühjahr sehen können“, freut sich Carolin Schepers vom Zweckverband „Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg/Büren“. Carolin Schepers unterstützt die Stadt Bad Wünnenberg bei der Umsetzung der Karpke Renaturierung und präsentierte Bürgermeister Christian Carl beim Vor-Ort-Termin die entstandenen kleinen Habitate.

Die größten Habitate würden sich aus dem naturnahen Verlauf der Karpke selbst ergeben. Jetzt können sich ehemalige Auenflächen erholen und ausbreiten, da die Karpke in vielen kleinen Gerinnen und in Teilen breit durch Flächen strömen kann. Auch die Durchlässigkeit für Fische und andere Bachbewohner sei jetzt auf dem gesamten Abschnitt der Renaturierung gegeben. Hinzu kämen noch separate Stillgewässer, welche durch Hangdruck- und Quellwasser gespeist werden.

„Während der Baumaßnahmen hat die Fläche bereits ihre eigene Dynamik entwickelt und es entstanden temporäre Wasserflächen, die auch in Zukunft saisonal gefüllt sein werden“, erläutert Schepers. Die Karpke selbst habe viele Meter Länge gewonnen und mit den vielen zusätzlichen Bögen und Vertiefungen eine große Fläche an nutzbarem Lebensraum dazubekommen.

„Die Karpke-Renaturierung ist bereits jetzt ein wertvoller Lebensraum und ein enormer Gewinn für die Tier- und Pflanzenwelt in Bad Wünnenberg“, so Bürgermeister Christian Carl. Dem stimmt auch der Wasserverband Obere Lippe zu, der die Renaturierung fachlich von Anfang an begleitet und auch in Zukunft für die Unterhaltung des Gewässers zuständig sei.

Das Projekt „Karpke-Renaturierung“ sei noch nicht abgeschlossen. Derzeit werde der obere Karpke-Teich zurückgebaut und naturnah mit dem unteren Teich verbunden. Die Arbeiten dort werden voraussichtlich Anfang des neuen Jahres fertiggestellt. Danach soll der dritte und letzte Bauabschnitt beginnen: Die Ertüchtigung des Ersatz-Angelgewässers für den Angelverein aus Fürstenberg. Damit sollen alle Arbeiten vor dem Frühjahr und vor der Vegetations- und Fortpflanzungsperiode abgeschlossen sein.

Die Renaturierung sei vom Amt für Umwelt, Natur und Klimaschutz des Kreises Paderborn genehmigt. Die Stadt Bad Wünnenberg und der Kreis Paderborn stünden im engen Austausch. Der naturnahe Rückbau ist ein Projekt der Stadt Bad Wünnenberg und werde durch Mittel des Landes NRW über die Bezirksregierung Detmold gefördert.