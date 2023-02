Fahrlässige Brandstiftung hat Feuer bei Hegers in Bad Wünnenberg verursacht

Fahrlässige Brandstiftung ist die Ursache für das Feuer im Unternehmen Hegers Treppen in Bad Wünnenberg. Das hat am Dienstag (21. Februar) die Polizei Paderborn mitgeteilt.

Das Feuer war am Freitag (17. Februar) gegen 14.30 Uhr an der Straße Auf dem Rügge in der Lackwerkstatt des Betriebes ausgebrochen. Rund 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz, bis das Feuer gegen 18 Uhr gelöscht war. Die Polizei hat den Schaden, der durch den Brand am Gebäude entstanden ist, auf mindestens 150.000 Euro geschätzt.

Durch das Feuer entstand eine erhebliche Rauchentwicklung. Weil zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass schädliche Dämpfe ausgetreten waren, wurden vorsorglich 25 Anwohner der nahegelegenen Schützenstraße aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Für sie wurde in der Schützenhalle eine Anlaufstelle eingerichtet, in der auch für medizinische Betreuung gesorgt war. Beschwerden traten jedoch nicht auf, am frühen Abend konnten alle Betroffenen in ihre Häuser zurückkehren.

Nachdem Experten der Kriminalpolizei Paderborn die Brandursache am Montag (20. Februar) vor Ort noch nicht eindeutig ermitteln konnten, sollten Sachverständige zum Einsatz kommen. Sie stellten nun fahrlässige Brandstiftung als Ursache fest.

Bereits im Januar 2021 hatte es bei Hegers gebrannt; damals kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass das Feuer gelegt worden war. Der Sachschaden lag damals bei 2,5 Millionen Euro.