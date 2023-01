FCC Fürstenberg will nach schweren Jahren wieder durchstarten

Eisregen, Schweinepest, Sturm und Schneemassen, schließlich in den beiden vergangenen Jahren die Pandemie: „Wir haben eigentlich gedacht, wir haben schon so ziemlich alles erlebt“, sagt Feddermann. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern in Vorstand und Elferrat hofft er nun darauf, dass die noch junge Session ganz normal ablaufen kann und das Virus keine weiteren unangenehmen Überraschungen bereithält – und natürlich auch darauf, dass die Narren aus Fürstenberg und Umgebung nach der Pause jetzt auch wieder richtig Lust haben zum Feiern.

Die nächste Gelegenheit dazu gibt es beim Galaabend am Samstag, den 28. Januar. Prinz Janis I. Lange, der seine Regentschaft bekanntlich um ein Jahr verlängert hat, sowie das erste Kinder-Prinzessinnenpaar in der Geschichte des FCC, Finja I. Scharfen und Laura II. Gumenjak, freuen sich schon auf ihre Auftritte in der Schützenhalle. Ebenso geht es den Tanzgarden des FCC: Schließlich haben die Mädels und auch Solo-Mariechen Charlotte Werny viele Monate lang zwar fleißig trainiert, konnten aber wegen der Pandemie-Beschränkungen, mit Ausnahme des gelungenen Sommer-Karnevals im vergangenen Jahr, kaum öffentlich auftreten. Nun dürfen sie endlich wieder in der sicherlich voll besetzten Schützenhalle ihr ganzes Können zeigen. Und auch die Tanzgarde des befreundeten KC Essentho kommt für einen Auftritt vorbei.

Neuer „Narr des Jahres“ wird gekürt

Für Stimmung und Musik sorgen das Tambourcorps Fürstenberg und der Musikverein Bad Wünnenberg. Neben vielen weiteren Fürstenberger „Eigengewächsen“ ist auch Rita Ritter mit ihrer Theatertruppe dabei. Und natürlich wird auch das beliebte Männerballett nicht fehlen. Haupt-Büttenredner des Abends ist Christoph Brüske. Schon seit 2019 im Amt, muss Arnt Schäfers seinen Titel als Narr des Jahres jetzt abgeben: Beim Galaabend soll sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin bekannt gegeben werden.

Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es am Samstag, den 14. Januar. Anders also sonst gewohnt, beginnt der Vorverkauf bereits um 9 Uhr in der Gaststätte Hassenhof, bei Edeka Lange und im Vereinsdomizil des FCC, dem Alten Schafstall. Eine Ausnahme gibt es diesmal auch bei der Generalprobe: Sie findet erst am Donnerstag, den 26. Januar, um 19 Uhr statt. Karten für den „Karneval der Generationen“ am Samstag, den 4. Februar, bei dem die Jüngeren ein Programm für die Älteren auf die Beine stellen, gibt es am Montag, den 16. Januar, im Textilhaus Hillebrand.

Nach der Weiberfastnacht mit Rathaussturm und anschließender Party (diesmal unter dem Motto Zirkus) am Donnerstag, den 16. Februar, und dem Kinderkarneval am Samstag, den 18. Februar, steht mit dem großen Rosenmontagszug am 20. Februar der Höhepunkt der Session auf dem Programm. Die Wagenbauer und Fußgruppen sammeln schon Ideen, und auch Anmeldungen sind online bereits möglich.

„Wir sind gut vorbereitet und hoch motiviert“, blickt Präsident Uwe Feddermann gespannt auf eine Session, die für den FCC mit seinem in vielen Positionen verjüngten Führungsteam den Neustart nach zwei schweren Jahren bringen soll.