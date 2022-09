Feierlust nach vier Jahren Pause

Nach vier stadtfestlosen Jahren wird jetzt in Bad Wünnenberg wieder gefeiert. Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, präsentieren sich 55 Gruppen, Vereine und Unternehmen beim Stadtfest. Besonderes Highlight: Der Kreis Paderborn richtet parallel dazu den Weltkindertag in Bad Wünnenberg aus.

Stadtfest und Weltkindertag am 10. und 11. September in Bad Wünnenberg

Bürgermeister Christian Carl, Benedikt Striewe (Verbund-Volksbank OWL), Anette Pickhardt und Peter Sacher (Verkehrs- und Kneippverein), Anna Stork (Kreisjugendamt), Klemens Otte (Verkehrs- und Kneippverein), Günther Uhrmeister (Leiter Kreisjugendamt) und Friedbert Agethen (Geschäftsführer Westfalen-Wind) freuen sich auf das Stadtfest in Bad Wünnenberg.

Am Samstag startet das Abendprogramm mit den Loud Neighbours. Die Bad Wünnenberger Band hat ein Heimspiel am Spanckenhof und sorgt mit Rock- und Pop-Hits für gute Laune.

Der Sonntag startet dann mit einem Ehrenamtsfrühstück für die Helfer nach der verheerenden Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal und in der Eifel. Als Dankeschön für die große Hilfsbereitschaft hat sie die Stadt zum gemütlichen Beisammensein eingeladen.

Im Anschluss geht es gemeinsam in einem Umzug zur Bühne gegenüber des „Klön-Decks“ in der Mittelstraße, wo dann der Fassanstich und die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Christian Carl folgen.

Das Motto in der Mittelstraße lautet „Schlendern, Shoppen und Schlemmen“. Auf der Flaniermeile ist es nicht nur verkaufsoffen, sondern die Besucher können auch ihre Schnelligkeit an der „Powerwall“ vergleichen, den mobilen Barfußpfad ausprobieren, die Aussicht über Bad Wünnenberg von einer 22 Meter hohen Hebebühne genießen oder entspannt am Weintrailer die leckersten Weine kosten. Dazu bleibt beim kulinarischen Angebot kaum ein Wunsch offen: Vom Burger über die Kirmes-Klassiker wie Bratwurst und Pommes bis hin zu selbst gebackenem Kuchen ist alles dabei.

Auch das Bühnenprogramm kommt abwechslungsreich daher. Auf der „Volksbank-Bühne“ stehen beispielsweise die Sportlerehrungen um 12 Uhr, eine Modenschau ab 13 Uhr sowie tolle Musik- und Tanzdarbietungen auf dem Plan. Für einen gelungenen Abschluss und Ausklang des Stadtfestes mit feinster Egerländer-Musik mit modernem Klang sorgt die „Original Kapelle Zauberwald“ ab 17 Uhr.

Auf das Stadtfestwochenende fällt außerdem der Tag des Denkmals. Ab 13 Uhr wird es stündlich einen Shuttle-Service von der Mittelstraße (Höhe Allianz) zur Grandmühle geben. Dort wird der Heimatverein das historische Gebäude nach seiner Renovierung präsentieren und seine historischen Landmaschinen ausstellen. Die offizielle Eröffnung der Grandmühle findet bereits am Samstag ab 17 Uhr statt.

Zum Kinderparadies wird der Spanckenhof. Denn zeitgleich mit dem Stadtfest findet der Weltkindertag statt. Unter dem Motto „Gemeinsam für Kinderrechte“ lädt der Kreis Paderborn ab 15 Uhr zum bunten Programm rund um den Spanckenhof ein. Es werden neben einer Hüpfburg, einem mobilen Spielplatz und Spielemobil coole Mitmachaktionen der Feuerwehr sowie ein von den örtlichen Akteuren der Kinder- und Jugendarbeit gestaltetes, buntes Kinder- und Bühnenprogramm geboten. Mit dabei ist auch der Kulturrucksack des Kreises Paderborn.

„Es ist wunderbar zu sehen, wie viele Menschen sich für die Jüngsten in unserer Gesellschaft stark machen und das nicht nur am Weltkindertag“, betont Landrat und Schirmherr des Weltkindertages Christoph Rüther. Er freue sich an diesem Tag besonders über die Unterstützung der kommunalen Kindergärten, der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Schulen, Sportvereine, Musik- und Tanzgruppen, der Polizei, Feuerwehr und vielen weiteren Aktiven.

„Das Wohl der Familien, insbesondere der Kinder und natürlich der Schutz ihrer Rechte, liegt uns als Familienstadt enorm am Herzen, deswegen ist es toll, dass wir diese beiden Veranstaltungshighlights zu einem großen Fest vereinen können“, meint Bürgermeister Christian Carl.

Das komplette Bühnenprogramm, den Lageplan und eine Übersicht über alle Aussteller gibt es online unter www.bad-wuennenberg.de.