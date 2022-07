Ferienspaß für Naturentdecker in Bad Wünnenberg und Büren

Dieser kann zu den Öffnungszeiten der Touristinformation in Bad Wünnenberg oder des Stadtmarketings in Büren für drei Tage kostenlos ausgeliehen werden. Um vorherige Buchung per Telefon oder E-Mail wird gebeten. Als Pfand für den Rucksack muss eine Kaution von 50 Euro hinterlegt werden.

Der Fledermaus-Rucksack beinhaltet unter anderem zwei Ordner vollgepackt mit Informationen über Fledermäuse, zwei Bücher zum Bestimmen von Fledermäusen, das Kinderbuch „Dora kopfüber“, eine DVD und ein Brettspiel.

Detektor macht Ultraschall-Rufe von Fledermäusen hörbar

Das Highlight des Rucksacks ist jedoch der Fledermausdetektor. Mit Hilfe dieses kleinen Gerätes können die Ultraschall-Rufe von Fledermäusen für das menschliche Ohr hörbar gemacht werden. Selbstständig wählt der Detektor die richtige Ultraschallfrequenz für die jeweilige Fledermausart und gibt entsprechend die Rufe in Form von hörbaren Lauten wieder. „Je nach Art sind dies beispielsweise ‚Plip Plop‘- oder ‚Tschap Tschap‘-Laute“, erklärt Carolin Schepers vom Zweckverband Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg/Büren.

„Ein toller Ferienspaß für große und kleine Naturentdeckerinnen und -entdecker in lauen Sommernächten“, sind sich die Mitarbeiterinnen der Touristikabteilungen beider Städte einig.

Die Fledermaus-Rucksäcke sind ein Projekt des Zweckverbandes Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg/Büren in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station Kreis Paderborn-Senne. Finanziert wurde der Rucksack mit Hilfe von EU-Fördermitteln und Mitteln des Landes aus dem Projekt „ELER – Artenschutz für Fledermäuse in Gebäuden“

Auch Bürger können Fledermausschutz leisten

Das Projekt wird seit 2018 in den beiden Kommunen realisiert und beinhaltet vor allem wissenschaftliche Arbeiten, wie beispielsweise die Kartierung von Fledermausquartieren. Außerdem werden weitere Sommer- und Winterquartiere für Fledermäuse geschaffen und wiederhergestellt.

Aber auch Bürgerinnen und Bürger können sich in diesem Projekt engagieren und aktiv einen Beitrag zum Fledermausschutz leisten. Durch ganz einfache Mittel kann man Haus und Garten fledermausfreundlicher gestalten. „Mit der Wahl von nachtblühenden Pflanzen und zwei, drei Ritzen im Mauerwerk, welche nicht ausgebessert werden, ist bereits ein toller Beitrag für den Fledermausschutz getan“, erklärt Schepers.

Weitere nützliche Informationen zum Projekt und zum Naturschutz gibt es auf der Internetseite des Zweckverbandes unter www.wuennenberg-bueren.de. Wer noch aktiver sein und vielleicht eine Patenschaft für ein Fledermausquartier übernehmen möchte, kann sich per E-Mail bei Carolin Schepers unter [email protected] melden.