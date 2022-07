Fürstenberger Carnevals Club feiert mit Kabarettisten Christoph Brüske

Bad Wünnenberg-Fürstenberg

Nach zwei Jahren coronabedingter Absagen nahezu aller Karnevalsveranstaltungen wollen die Aktiven in Fürstenberg nun den Sommer nutzen, um doch einmal wieder in Karnevalsstimmung zu kommen. Unter dem Motto „Sommer, Sonne, Karneval“ veranstaltet der Fürstenberger Carnevals Club (FCC) am Samstag, 20. August, ein Sommerfest in der Schützenhalle Fürstenberg.

Von Marion Neesen