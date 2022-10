Fürstenberger FCC-Jecken starten mit neuer Spitze in die Session

Anders als sonst bei der Generalversammlung üblich, wurde diesmal kein neuer Prinz gewählt. Janis I. Lange bleibt noch ein weiteres Jahr im Amt. Denn während seiner bisherigen Regentschaft war bekanntlich coronabedingt einiges an Veranstaltungen ausgefallen. Nach Pandemie und zuletzt Wetterpech ausgerechnet zum Rosenmontagszug hoffen die FCC-Jecken, dass sie in der kommenden Session endlich wieder so unbeschwert wie früher feiern können.

In Fürstenberg hat der Karneval mit den Symbolfiguren Bär, Teufelsgeiger, Storch und Hoppeditz seit dem 18. Jahrhundert einen ganz besonderen Stellenwert. Auch Kriegszeiten oder ein umgestürzter Prinzenwagen konnten die Fürstenberger Narren nicht daran hindern, die Karnevalszeit mit viel Kreativität auszufüllen und in vollen Zügen zu genießen.

Erwartungsgemäß war die Generalversammlung daher jetzt sehr gut besucht. Beim Ausblick auf das kommende Vereinsgeschehen hofften FCC-Präsident Uwe Feddermann und der Vorstand, dass alle großen Veranstaltungen wie Gala-Abend, Rosenmontagszug und Kinderkarneval stattfinden können.

Einige weitere Veränderungen im Vorstand haben die Wahlen erbracht. Das durch den Wechsel an der Spitze frei gewordene Amt des Vizevorsitzenden übernahm Matthias Stork. Matthias Trusch übernahm das Amt des 1. Schriftführers, zum 2. Schriftführer wurde Heinz-Jörg Hefer berufen. Matthias Mause und Josef Scheffler führen als 1. und 2. Kassierer die FCC-Finanzen.

Zahlreiche Jubilare wurden während der Generalversammlung des FCC Fürstenberg ausgezeichnet. Foto: Brigitta Wieskotten

Dem Elferrat gehören nach der Wahl Nico Henneken, Stephan Coritzius (auch stellvertretender FCC-Präsident), Jörn Lange, Frank Mause, Christian Haiduck, Britta Broer, Saskia Vollmert, Isabella Jakoby, Janis Lange, Luca Thiele, Florian Schütte, Markus Schäfer, Moritz Schulte, Fabian Vorspohl sowie die neu hinein-gewählten Julian Hillebrand, Phillip Klaaßen, Leni Köhler, Davis Scholtyssek und Kirsten Hillebrand an.

Zum FCC-Ehrenvorsitzenden wurde Heinrich Henneken ernannt, der zuvor 21 Jahre lang das Amt des Vorsitzenden ausgefüllt hatte. Zum Ehrenvorstand ernannt wurde Reinhard Greifenhagen nach 21-jähriger Tätigkeit im Vorstand und Elferrat. Zum Ehren-Elferrat wurde Peter Fischer ernannt. Heinrich Henneken, Frank Reutter, Reinhard Greifenhagen und Jörn Lange verlieh der „Bund-Deutscher-Karneval“ den Verdienstorden in Silber.

Diesjähriger Jubelprinz ist Sven I. Müller. Prinz wurde er mit 19 Jahren als einer der jüngsten Prinzen der FCC-Vereinsgeschichte.

Für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden: Thomas Mühlenbein, Marita Loer, Sabine und Peter Klaaßen, Petra und Axel Hornig, Marco Wötzel, Alexandra Pietsch, Rainer Erftemeier und Monika Fellhauer. 40 Jahre dem FCC treu blieben: Gerhard Henkel, Susanne Keuker-Baumann, Annette Baumann-Hefer, Claudia Günter, Bernadette Köhler, Christian Schäfer, Brigitte Sahlmen und Bernhard Lötfering. Für 50-jährige Treue wurden geehrt: Hildegard Fischer, Inge Förster, Bernhard Günther, Lothar Meier, Annelie Müller, Eberhard Norbel, Agnes Rörig, Margret Trusch, Gerhard Werneke und Bernadette Kaiser. Sein 60-jähriges Vereinsjubiläum feierte Gerhard Finke.