Fürstenberger feiern Herbstmarktkirmes

Das Vorbereitungsteam der Fürstenberger Herbstkirmes in der Kulturscheune mit Blick in den noch in der Bauphase befindlichen Theatersaal: (von links) Brigitte Wiedenmann, Margret Rüther, Annette Baumann-Hefer, Peter Gödde, Erhard Weitekamp, Sybille Gerlach, Ortsvorsteher Reimund Günter, Carolin Werneke, Dieter Böddeker, Reinhold Friedrich sowie Julia und Elmar Mühlenbein.

Für die traditionsreiche Kirmes, die als Kirchweihfest gestartet ist und in diesem Jahr bereits ihre 263. Auflage erlebt, hat sich die Vereinsgemeinschaft „Pro Fürstenberg“ um den Vorsitzenden und Ortsvorsteher Reimund Günter viel einfallen lassen. Nachdem das Fest im Jahr 2020 coronabedingt ganz ausfallen musste und im vergangenen Jahr mit Unsicherheiten behaftet war, ist jetzt die Vorfreude umso größer.

Auf der Festmeile zwischen Patrimonialgericht, Dorfkump, Kulturscheune 1a und der Pfarrkirche ist das ganze Dorf am Start: 59 Gewerbetreibende und die heimische Wirtschaft, Vereine, Kindergärten, Schulen und private Aussteller laden ein zum Festbummel.

Dabei wird auch ein Blick in die heimische und die Europa-Politik geworfen, das Ehrenamt gewürdigt, ein Kinderprogramm geboten und die Kultur gefeiert. Und natürlich kommt auch das Schlemmen und Genießen nicht zu kurz.

Kartenvorverkauf im Textilhaus Hillebrand

Am Samstag, 8. Oktober, startet das Fest um 14 Uhr mit dem traditionellen Seniorennachmittag mit einem bunten Bühnen-Programm. Der Kartenvorverkauf findet im Textilhaus Hillebrand statt. Ein Fahrdienst wird diesmal nicht angeboten. Gleichzeitig und später sind die kleinen Gäste in der Canisiusschule zum Puppentheater eingeladen. Auch beginnt das gesamte Kirmestreiben mit einem Kinderflohmarkt. Das Kinderkarussell und die „Raupe“ laden zu Fahrten ein.

Mit der Verleihung des Fürstenberger Ehrenamtspreises werden um 18 Uhr in der Kulturscheune die vorjährigen Preisträger, Franz und Hilde Breidenbach sowie Jörg Rörig, sicherlich würdige Nachfolger finden. Der beliebte „Politische Dämmerschoppen“ mit Bürgermeister Christian Carl und Ortsvorsteher Reimund Günter schließt sich an. Dabei geht es übrigens nicht nur um die Politik vor Ort: FDP-Politiker und Generalsekretär Moritz Körner, seit Mai 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments und innenpolitischer und haushaltpolitischer Sprecher der FDP der EU, berichtet über Aktuelles auf EU-Ebene. Anschließend beginnt die Kirmesparty mit DJ „Käp´n Käse“.

Festhochamt zu Beginn

Am Sonntag, 9. Oktober, beginnt das Kirmesgeschehen mit einem Festhochamt in der Pfarrkirche St. Marien. Um 12 Uhr wird der Vorsitzende von Pro Fürstenberg und Ortsvorsteher Reimund Günter am Kump den Kirmes-Sonntag eröffnen.

Den Besuchern wird zwischen 12 und 18 Uhr diesmal ein besonders reichhaltiges und abwechslungsreiches Musikprogramm mit den „Alpflyings Horns“ mit ihren Alphörnern, dem Fürstenberger Musikverein und Tambourcorps, den Jagdhornbläsern, der „Blechwerkstatt“ mit Andy Münster, einem offenen Orgelkonzert in der Pfarrkirche und dem Drehorgelspieler Ottmar Scharfen geboten. Besucher können das Patrimonialgericht und die Kunstaustellung des Fürstenberger Malkreises in der Canisiusschule besichtigen. Eine Kindersegnung findet in der Pfarrkirche um 14 Uhr statt.

Informieren können sich die Besucher bei Führungen auch über den Baufortschritt in der Förstenberger Kulturscheune 1a. Die Arbeiten an dem 1,3 Millionen Euro teuren Projekt gingen jetzt in die Endphase, so der Vorsitzende der Fürstenberger Sintfeldstiftung Peter Gödde. Er hofft, dass Anfang 2023 das Gebäude wieder in Betrieb genommen werden kann. Zurzeit stünden die Arbeiten am Theatersaal mit großer Bühne und einem 200 Personen umfassenden Zuschauerraum im Vordergrund.