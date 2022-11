Fürstenberger Narren starten in die Session

Die Fürstenberger Narren sind voller Vorfreude. Pünktlich um 11.11 Uhr sind viele Feierlustige in dem Bad Wünnenberger Ortsteil in die neue Karnevalssession gestartet.

Nach zwei Jahren, in denen coronabedingt wenig bis nichts ging, ist die Lust auf Karneval und die Sehnsucht nach (wenn auch närrischer) Normalität in Fürstenberg riesig. Das zeigte sich schon beim Start in die neue Session, zu der am Freitag, dem 11.11., so viele Besucher wie selten dabei waren.

Die Jungen und Mädchen der benachbarten Kindergärten Rappelkiste und Lummerland, die Grundschüler, aber auch viele Erwachsene erlebten mit, wie pünktlich um 11.11 Uhr drei Böllerschüsse erklangen und die Symbolfiguren des Fürstenberger Karnevals aus ihrem Sommer-Schlaf weckten. Zuerst noch ein bisschen zögerlich, dann aber feierlustig wie eh und je entstiegen Teufelsgeiger, Storch, Bär und natürlich der Hoppeditz dem Kellergewölbe des alten Patrimonialgerichts und wagten ein erstes Tänzchen.

Erstmals gibt es zwei Prinzessinnen anstelle eines Kinderprinzenpaars: Finja Scharfen (links) und Laura Gumenjuk regieren den närrischen Nachwuchs. Foto: Hanne Hagelgans

Gemeinsam mit den Musikern aus Leiberg holten sie dann aus der Rappelkiste die weiteren Stars des Tages ab - und sorgten damit für eine handfeste Überraschung. Denn erstmals in der Geschichte des FCC regieren nicht eine Prinzessin und ein Prinz, sondern zwei Kinder-Prinzessinnen den Nachwuchs. Die Viertklässlerinnen Finja Scharfen und Laura Gumenjuk meisterten ihren ersten großen Auftritt mit Bravour und stellten sich ihrem Narrenvolk vor.

Das hat Prinz Janis I. Lange längst hinter sich. Doch in der vergangenen Saison, die noch stark von der Corona-Pandmie geprägt war, musste er auf vieles verzichten und hängt darum ganz einfach noch eine weitere „fünfte Jahreszeit“ hinten dran, in der dann hoffentlich alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden können.

Los geht es damit bereits an diesem Samstag, 12. November. In der Fürstenberger Schützenhalle zeigen die Tanzgruppen aus der Region ihr ganzes Können, und die Jury kürt schließlich den Gewinner. Auch die Tanzgarden des FCC sind mit dabei, starten aber außer Konkurrenz. Die Garden des FCC konnten lange nur üben und üben, hatten aber durch Corona kaum Auftritte. „Es ist schön, dass sie sich jetzt endlich wieder zeigen können“, freut sich auch FCC-Präsident Uwe Feddermann.