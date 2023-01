Gelungene Feuertaufe für neue Bühne in der Fürstenberger Kulturscheune 1a

Ein Abend voller Vergnügen: Das war die Neuauflage der Laienspielgruppe um Rita Ritter in der Kulturscheune 1a in Bad Wünnenberg-Fürstenberg. Wenn es Bowle mit eingeweichten Socken von Pastor Schliebs gibt und Clemens Henkel bei der Meldung eines Brandes nicht auf den Punkt kommt, wird schnell klar, dass wieder Theater gespielt wird.

Die Theatergruppe in Fürstenberg brillierte in der Kulturscheune 1a.

Die 13 Frauen und Männer, die sich aus der einstigen Theatergruppe der KFD neu zusammengefunden haben, haben bei ausverkaufter Scheune vor 200 Besucherinnen und Besuchern gespielt. „Das Publikum war von der ersten Sekunde an voll da und hat uns sofort bestätigt, dass sich unsere Vorbereitungen gelohnt haben“, sagte Rita Ritter nach der Aufführung.

Gezeigt wurden verschiedene Sketche aus dem alltäglichen Leben. Dass es nicht nur Vorteile hat, wenn ein Auto mit einem intelligenten Assistenzsystem ausgestattet ist, wurde klar, als die Sprachsteuerung mehr über die zurückliegenden Routen des Ehemannes, im Beisein seiner Frau, erzählte als ihm lieb war.

Alte Geschichten nicht in Vergessenheit geraten lassen

Nicht nur die moderne Welt wurde parodiert. Gaby Kloppenburg und Marita Schäfers präsentierten perfekt pointierte Geschichten auf Plattdeutsch. Sie baten das Publikum nach ihrem Auftritt darum, vergangene Geschichten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Wer sich noch an gute Geschichten erinnern kann, soll diese an die beiden weitergeben, damit sie erhalten bleiben.

Ein Sketch funktionierte auch ohne Worte. Bewiesen wurde dies mit einer Szene im Kino, bei der es um die wortlose „stille Post“ eines Pärchens ging, das nicht nebeneinander saß. Gestik und Mimik lösten tosenden Applaus und Gelächter im Publikum aus. Zum Schluss war die Kulturscheune 1a ein Meer aus kleinen Lichtern. Die Zuschauerinnen und Zuschauer zückten ihre Handys mit der Taschenlampe und sangen gemeinsam mit den Akteuren auf der Bühne das Lied „Auf Wiedersehen“. Ein gelungenes Programm auf der Bühne und eine gelungene Feuertaufe für die neue Bühne in der Kulturscheune 1a,berichten die Veranstalter.