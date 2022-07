Getreidefeld zwischen Fürstenberg und Haaren brennt

Ein Getreidefeld hat am späten Mittwochnachmittag zwischen Fürstenberg und Haaren großflächig Feuer gefangen. Rund 30 Feuerwehrleute waren nahe der L 636 im Einsatz.

Der Alarmierung erfolgte um 17.15 Uhr. Das Feuer breitete sich in östlicher Richtung immer weiter aus, teilte die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Wünnenberg mit.

Der Brand wurde von mehreren Seiten bekämpft. Löschwasser wurde im Pendelverkehr zur Einsatzstelle gebracht. Nach etwa 45 Minuten war das Feuer gelöscht

Im Einsatz waren die Löschzüge Fürstenberg, Haaren, Bad Wünnenberg und Helmern Helmern.

Auch in Löhne (Kreis Herford) und in Detmold (Kreis Lippe) hat es am Mittwoch große Flächenbrände gegeben. Dabei wurden Stoppelfelder vernichtet.