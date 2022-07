Goeken backen eröffnet in Haaren

Das Bad Driburger Handwerksunternehmen „Goeken backen“ ist jetzt auch im Bad Wünnenberger Stadtteil Haaren präsent. In dem Einzelhandelsunternehmen Nahkauf an der Wewelsburger Straße eröffnete „Goeken backen“ einen Backshop mit Außenterrasse.

„Goeken backen“-Geschäftsführer Benedikt Goeken und Mitarbeiterin Jasmin Steinbach in der neuen Filiale in Haaren. Zum Sortiment zählen neben Kaffee auch solche Fladenbrote, die mit Wurst und Käse belegt sind.

Auf rund 60 Quadratmetern Verkaufs-und Ladenfläche steht eine große Auswahl an Brot- und Backwaren im Angebot. Acht Mitarbeiter kümmern sich um die Wünsche der Kundschaft.

Bei „Goeken backen“ können aber nicht nur Backwaren zum Mitnehmen erworben werden, vor Ort kann auch gefrühstückt sowie Kaffe und Kuchen verzehrt werden. Erstmals kamen auch die Schützen des Schützenvereins Haaren beim Schützenfest in den Genuss von frischen Brötchen. Beim Schützenfrühstück wurden sie angeboten.

„Goeken backen“ löst in Haaren die Bäckerei Kaiser ab, die 24 Jahre bei Nahkauf Salmen eine Filiale betrieben haben. „Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, hier präsent zu sein“, sagte Geschäftsführer Benedikt Goeken. Besonders in der Zeit der Lockdowns habe es sich gezeigt, dass eine Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel, der von den Schließungen nicht betroffen war, von Vorteil ist.

Unternehmen beschäftigt heute rund 400 Mitarbeiter

Der Name „Goeken backen“ wurde von Matthias Goeken erschaffen, der damit einen Grammatikstreit entfachte, ob es nicht in Wirklichkeit „Goeken backt“ heißen muss. Der Name ist geblieben und das Unternehmen beschäftigt heute rund 400 Mitarbeiter, davon 180 im Hauptwerk Bad Driburg. Derzeit durchlaufen 60 Auszubildende bei „Goeken backen“ eine Lehre.

Aktuell betreibt das Familienunternehmen 58 Filialen. Die Haarener Filiale ist montags bis samstags ab 6 Uhr und sonntags ist das Geschäft ab 8 Uhr geöffnet.