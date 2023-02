Grünes Licht für umstrittene Bauprojekte in Bad Wünnenberg und Leiberg

Bad Wünnenberg

Der Rat der Stadt Bad Wünnenberg machte am Donnerstag den Weg frei für zwei umstrittene Bauprojekte in Bad Wünnenberg und Leiberg. Sowohl das Projekt selbstbestimmtes, altersgerechtes Wohnen in der Bad Wünnenberger Oberstadt im Wohngebiet Brede II als auch der Neubau des Kindergartens in Leiberg können verwirklicht werden. Auch beim Grundschulbau in der Kernstadt geht es voran.

Von Johannes Büttner