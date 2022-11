Gutachten empfiehlt: Bad Wünnenberger Paddelteich trockenlegen

Bad Wünnenberg

Im Paddelteich in Bad Wünnenberg breitet sich die Wasserpest explosionsartig aus, und auch der Kamberkrebs – eine invasive Art, die dort eigentlich nichts zu suchen hat – gedeiht übermäßig. Zudem droht dem beliebten Naherholungsziel die Verlandung. Die Stadt will nun handeln und hat zunächst ein Gutachten in Auftrag gegeben. Es legt nahe, den Teich zeitweise abzulassen und trockenzulegen.

Von Hanne Hagelgans