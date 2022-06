Der Haarener Löschzugführer Jörg Stratmann gewährte einen Einblick in die Geschichte des Löschzuges.

Löschzugführer Jörg Stratmann ließ in seiner Festrede nach dem Empfang der Gäste auf den Schulhof, der Kranzniederlegung auf den Friedhof und dem Festzug zum Feuerwehrgerätehaus die gesamte Feuerwehrgeschichte Revue passieren. Offiziell, so Stratmann, sei die Freiwillige Feuerwehr Haaren am 1. März 1927 gegründet worden. Einige Unterlagen und Erzählungen deuteten aber darauf hin, dass es zuvor schon eine Feuerwehr gegeben hat.