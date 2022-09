Haarener wollen ihr Dorf aktiv gestalten

Die Einwohner von Bad Wünnenberg-Haaren wollen ihr Dorf künftig aktiver mitgestalten. Dazu findet am Mittwoch, 28. September, eine Bürgerversammlung statt.

Bürgerversammlung am 28. September geplant

Am Kirchplatz in Haaren sind Veränderungen im Gange. Die Haarener wollen die Entwicklung ihres Dorfes aktiv mitgestalten. Dazu ist eine Bürgerversammlung geplant.

Bereits im Frühjahr dieses Jahres sind etwa 50 Interessierte der Einladung des Vereins zur Förderung der Dorfgemeinschaft gefolgt und zur ersten Sitzung der neu gegründeten Dorfwerkstatt erschienen. Hier wurden schon erste Verbesserungspotenziale und Ideen für die zukünftige Dorfentwicklung und das Zusammenleben gesammelt, aufgeschrieben und verdichtet. Bei einem zweiten Treffen der Dorfwerkstatt im Juni wurde deutlich, auf welche Themenfelder sich die weitere Arbeit konzentrieren sollte.

Diese drei Themenfelder werden nun in einer Dorfversammlung am Mittwoch, 28. September, von 19 bis 22 Uhr seitens der Dorfwerkstatt vorgestellt und zudem wird die weitere Vorgehensweise besprochen.

Das erste Themenfeld beschäftigt sich mit Kommunikation und Information, zum einen der Menschen in Haaren untereinander, zum anderen aber auch zwischen Stadtverwaltung und Bürgern. Hier wird die Arbeitsgruppe aus der Dorfwerkstatt die neue Dorf-App „Crossiety“ vorstellen, die in Haaren in Kürze zum Einsatz kommen soll.

Im zweiten Themenfeld geht es um die spannende Frage „Quo vadis Haaren?“. Unter dieser Überschrift werden sich die Mitwirkenden der Frage nähern, wo Haaren seine Zukunft sieht. Als reines „Wohndorf“ zum angrenzenden Industriegebiet mit Autobahnanschluss oder vielleicht doch als lebenswertes Dorf mit einer lebendigen Gemeinschaft und einem attraktiven, ländlich geprägten Ortsbild.

Die bereits in Arbeit befindlichen Themen „Ortskern“ (Gestaltung am Kirchplatz) und Verkehrskonzept werden hier einfließen und münden in einem integrierten und ganzheitlichen Dorfentwicklungskonzept. Hier wird es eine professionelle Begleitung durch einen Moderator und ein Planungsbüro für räumliche Planung, Kommunal- und Regionalentwicklung geben.

Das dritte Themenfeld dreht sich um das Dorfleben und das Miteinander der Generationen, Ehrenamt und Vereine. Dabei soll es unter anderem um Kulturveranstaltungen, Festivitäten, Angebote für junge Familien, Neubürgerintegration, gemeinsame Dorfaktionen und vieles mehr gehen, das das Dorf lebenswert macht und identitätsstiftend für die Bevölkerung ist.

Der Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft Haaren, die Dorfwerkstatt und der Ortsvorsteher laden alle Haarener zu der Versammlung ein, und hoffen auf viele Teilnehmer.