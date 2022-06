Heimatpreis Bad Wünnenberg: Jetzt noch bewerben

Der Preis zeichnet besonderes Engagement für die Heimat aus und soll als Anerkennung für Geleistetes, aber auch als Unterstützung für gute Ideen vergeben werden.

Bewerben und vorgeschlagen werden können alle, die einen entscheidenden Beitrag für die Heimat in Bad Wünnenberg leisten. Einen genauen Kriterienkatalog sowie das Anmeldeformular gibt es auf der Internetseite der Stadt Bad Wünnenberg. Es winkt ein Preisgeld von bis zu 2500 Euro.

Das Bewerbungsformular ist schriftlich oder per E-Mail an die Stadt Bad Wünnenberg, Liegenschaftsamt, Poststraße 15, Bad Wünnenberg, zu richten. Für alle Fragen rund um den Heimatpreis steht Martin Finger telefonisch unter 02953/709-23 oder per E-Mail, Martin.Finger@bad-wuennenberg.de, zur Verfügung.

Der Heimatpreis wird finanziert über das Landesförderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“