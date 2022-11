Heimatpreis des Kreises Paderborn geht nach Fürstenberg, Borchen und Salzkotten

Am höchstgelegenen Ort des Kreises Paderborn, in Bad Wünnenberg-Bleiwäsche, ist jetzt der Heimatpreis des Kreises vergeben worden. Die neuen Preisträger sind Beate von Sobbe aus Salzkotten, die Flüchtlingshilfe Borchen und die Gruppe Pro Fürstenberg.

Sinn des vom Land NRW ins Leben gerufenen Preises ist es, Menschen und Projekte, die sich für die Gemeinschaft und die Heimat einbringen, für ihre Leistung zu würdigen. Es gehe darum, so Landrat Christoph Rüther, den Wert ihres Engagements im Sinne der Mitmenschlichkeit in den Fokus zu rücken.

Außerdem soll der Preis auch ein Ansporn für weitere Gruppen, Vereine und Einzelpersonen sein, sich für die Heimat und den Zusammenhalt zu engagieren. Denn das, so Rüther, bedeute für den dörflich geprägten Kreis Paderborn eine Stärke.

Aus einer Liste von 14 Vorschlägen hat eine Jury drei Preisträger ausgewählt, das letzte Wort hatte der Kreisausschuss. Und weil im vergangenen Jahr Hans-Bernd Günter und die Dorfwerkstatt Bleiwäsche zu den Preisträgern gehörten, fand diesmal die Feier zur Übergabe der Preise in dem Bad Wünnenberger Ortsteil statt, der zugleich auch den höchsten Punkt im Kreisgebiet markiert.

Flüchtlingshilfe Borchen

Die Flüchtlingshilfe Borchen e.V. (kurz: FlüBo) wurde erstmals in Herbst 2014 anlässlich eines Dorffestes für im Heim in Alfen wohnende Flüchtlinge mit einem Infostand und einem Theaterstück aktiv. Bei Spielabenden, beim gemeinsamen Spaghetti-Essen und bei Besuchen kultureller Veranstaltungen in der Umgebung lernten sich Geflüchtete und Ehrenamtliche immer besser kennen. Patenschaften wurden geschlossen, materielle Hilfe organisiert, Begleitungen zu Ämtern, Ärzten und mehr übernommen. Später wurden eine große Party und ein Second-Hand-Basar veranstaltet sowie ein Film über das Schicksal zweier in Borchen gestrandeter syrischer Flüchtlinge gedreht.

2015 wurde ein gemeinnütziger Verein im Dachverband „Der Paritätische“ gegründet. Die Zahl der ehrenamtlichen Helfer, so Geschäftsführerin Giesela Kriener und die Vorstände Karl-Heinz Lüke und Klaus Roesner, liege zwischen 20 und 30. Aktuell hat die FlüBo für ukrainische Geflüchtete einen Deutschkurs organisiert und Informationen über das Leben in Borchen in einer Broschüre herausgegeben, die noch in die ukrainische und andere Sprachen übersetzt werden soll. Der Vorstand betont, dass inzwischen ein großes Netzwerk zu Beratungsstellen, Politik und Verwaltung aufgebaut wurde.

Beate von Sobbe

Preisträgerin Beate von Sobbe aus Salzkotten ist vielen durch die Stadtführungen als Nachtwächterin mit einem großartigen Wissen über die Historie ihres Heimatortes bekannt. Auch die Ortsteile bindet sie bei ihren Vorträgen mit ein und erklärt typische hochdeutsche und plattdeutsche Begriffe. Ihre Geschichts- und Ortskenntnisse hat sie in ihren Büchern festgehalten. Auch als Kräuterfrau ist sie bei Vorträgen und historischen Märkten beliebt. Ihr Fachwissen aus der heimischen Pflanzenwelt hat in vielen Haushalte Einzug gehalten und zur Gesunderhaltung der ganzen Familie beigetragen. Beate von Sobbe steckt in ihr Ehrenamt viel Energie und finanzielle Mittel.

Pro Fürstenberg

Der Verein „Pro Fürstenberg“ ist ehrenamtlicher Dachverband aller Fürstenberger Vereine. Hier ist bürgerliches Engagement gefragt. Zu den Ergebnissen zählen der Fürstenberger Terminkalender, die jährliche Dorfreinigung in Frühjahr, die Anschaffung des E-Mobils „Karpke Flitzer“, der Aufbau der Online-Präsenz www.mein-fuerstenberg.de, der erste Platz im Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ und der zweite Platz im Wettbewerb auf Landesebene. Außerdem gibt es viele weitere Projektgruppen, die sich um blühende Blumen im Dorf, die Vorbereitung der Herbstkirmes oder die Nutzung der denkmalgeschützten Zehntscheune und die Renovierung der Antoniuskapelle kümmern. Der ehrenamtlich geführte Verein organisiert zudem regelmäßig Dorfbeiratssitzungen mit Vertretern der Politik, Wirtschaft, Kirche und interessierten Bürgern.

Alle drei Preisträger haben neben dem eigentlichen Preis die Summe von 3333 Euro für weitere Projekte erhalten.