Heizlüfter gerät in Brand

Einsatz in einem Nurdachhaus im Freizeitpark – Bad Wünnenberger Feuerwehr rückt am Freitagnachmittag dreimal aus

Bad Wünnenberg-Fü...

Ein brennender Heizlüfter hat am Freitagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz in Fürstenberg gesorgt. In einem Nurdachhaus im Freizeitpark war es zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Verletzt wurde niemand. Zuvor musste die Feuerwehr bereits zu zwei weiteren Einsätzen ausrücken.

wn