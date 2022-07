Hofstaat in Haaren eine Augenweide

Wenn nicht jetzt, wann dann? Diese Frage hatte sich vor 14 Tagen Hermann Mersch gestellt und sich spontan am Vogelschießen des Schützenvereins Haaren beteiligt. Dass er dann mit dem 220. Schuss Schützenkönig wurde, hat den 53-Jährigen, der beruflich das Ordnungsamt der Stadt Bad Wünnenberg leitet, und seine Frau Birgit, Bankkauffrau bei der Verbundvolksbank OWL, besonders gefreut.

Die Freude übertrug sich auch auf den Vater Ludwig Mersch. Der bekannte Malerunternehmer feierte nicht nur am Samstag seinen 84. Geburtstag, sondern blickte auch aus einem anderen Grund zurück. Er hatte mit seiner inzwischen verstorbenen Frau Renate vor 44 Jahren das Königspaar des Schützenvereins Haaren gebildet.

Hermann und Birgit Mersch, Eltern von zwei Töchtern, mussten für die Schützenfestzeit ihr Hobby etwas zurückstellen. Beide sind begeisterte Züchter und Halter von Griechischen Landschildkröten. An den drei Schützenfesttagen richtete sich ihre ganze Konzentration aber auf das Feiern mit Freunden. Den Höhepunkt der Festlichkeiten bildete natürlich der große Ausmarsch am Sonntag. Strahlender Himmel sorgte für Königswetter und lockte viele Besucher zur Residenz des Königspaars in die Gartenstraße.

Ein charmantes Lächeln, ein leichtes Winken und ein Kleid in Pink – Königin Birgit Mersch ist eine Augenweide. Ein Anblick, der auch ihren Mann offensichtlich mächtig stolz machte. Acht Hofdamen, darunter auch Sofia, die Tochter des Königspaares, begleiteten das Regentenpaar bei ihrem Festumzug. Die Damen hatten sich für ihre Garderobe Kleider in den Farben Gelb, Grün und Mint zugelegt.