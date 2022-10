Inga Rumpf in Bad Wünnenberg von Fangemeinde umjubelt

Bad Wünnenberg

„Krönender konnte der Jahresausklang unseres Kulturprogramms nicht sein“, freut sich Kunst-&-Kultur-Koordinator Jürgen Franke über das umjubelte Konzert der deutschen Rocklegende Inga Rumpf. Denn diese offenbarte im Aatalhaus in ihrer Trio-Besetzung alles, was an Blues, Soul & Gospel in ihr steckt.