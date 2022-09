Soldaten feiern mit Benefizkonzert

Vorsitzender Peter Fischer erinnert an die Anfänge. Die ehemalige „Kriegerkameradschaft 1872“ wurde am 23. Mai 1954 im Vereinslokal Temme neu gegründet. Klemens Schulte, Anton Günter und Friedel Schäfer luden damals zur Gründungsversammlung ein. Mit dabei war auch der ehemalige Oberst aus dem Ersten Weltkrieg Dr. Walter Ernst. Er wurde damals einstimmig zum neuen Obst gewählt.

Das erste Herbstfest des Vereins nach dem Zweiten Weltkrieg wurde am 26. September 1954 gefeiert. Die Fahne des Vereins wurde zuvor von „Oma Wulf“ an den Fahnenoffizier Josef Meyer übergeben. Gefeiert wurde in der damaligen Kriegerhalle, der heutigen Schützenhalle.

Mittlerweile werden auch Frauen aufgenommen

Erst später, in den 1970er Jahren wurde aus der Kriegerkameradschaft die heutige Soldatenkameradschaft Fürstenberg von 1872. Der Verein zählt heute, so Peter Fischer, 170 Mitglieder, mittlerweile werden auch Frauen aufgenommen.

Mit einen Benefizkonzert des Landespolizei-Orchesters am Freitag, 9. September, um 19 Uhr in der Fürstenberger Schützenhalle beginnen die Feierlichkeiten. Das Sinfonische Blas-Orchester spielt dann in der vollen Besetzung mit 45 Musikern unter der Leitung von Dirigent Scott Lawton und präsentiert Musik von Klassik über Big-Band-Evergreens bis zu aktuellen Chart-Hits. Karten gibt es bei der Volksbank Bad Wünnenberg und im Textilhaus Hillebrand in Fürstenberg.

Während der Konzert-Pause lädt die Soldatenkameradschaft zu einer Versteigerung von zwei SCP-Trikots mit Autogrammen ein. Einlass in die Schützenhalle ist ab 18 Uhr.

Gastvereine werden auf dem Sportplatz empfangen

Das 64. Bezirksverbandsfest am Samstag, 10. September, beginnt um 12 Uhr mit dem Antreten auf dem Kirchplatz vor der Marienkirche, um dann den König Markus Henneken und den Jubelkönig Harald Mause abzuholen. Um 14 Uhr werden alle Gastvereine auf dem Sportplatz des BSV Fürstenberg feierlich empfangen.

Im weiteren Verlauf folgten die Festansprache des Vorsitzenden Peter Fischer, der Empfang einiger prominenter Gäste und die Standarten-Übergabe. Auf den Schlossplatz der Familie Matthias Graf von Westphalen können die Soldatenkameradschaft und ihre Gäste den Vorbeimarsch und Zapfenstreich zusammen erleben, danach geht es im Festzug in die Fürstenberger Schützenhalle.

Im Laufe des Nachmittags sind noch der Auftritt der „Pride of Scotland Pipes & Drums“ sowie das Zusammenspiel aller Festmusiker geplant, bevor dann um 20 Uhr der große Festball mit DJ Petro beginnt.