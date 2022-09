Kindergärten in Bad Wünnenberg: Termine für Anmeldung möglich

Die Anmeldephase für das Kindergartenjahr 2023/2024 in der Stadt Bad Wünnenberg beginnt in Kürze. Darauf hat jetzt die Verwaltung aufmerksam gemacht: Ab sofort können Eltern telefonisch Termine für eine Anmeldung mit den jeweiligen Kindertagesstätten vereinbaren.

Ein Mädchen spielt in einer Kita mit bunten Bechern und Bauklötzen (Symbolbild).

Die eigentliche Anmeldung ist nach vorheriger Terminvereinbarung in der Woche vom 26. September bis 30. September möglich.

Das Kindergartenjahr startet am 1. August 2023. In allen Einrichtungen können Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren angemeldet werden. Sie werden in drei verschiedenen Gruppenformen betreut. Ein Rechtsanspruch auf einen Platz besteht ab der Vollendung des ersten Lebensjahres.

Die Eltern müssen sich bei der Anmeldung für die Dauer von einem Jahr für ein Betreuungszeitmodell entscheiden – 25, 35 und 45 Stunden stehen zur Wahl. Weitere Informationen sowie die Telefonnummern: www.bad-wuennenberg.de.