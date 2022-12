Kommt der neue Landesvorsitzende der Jungen Union aus Bad Wünnenberg?

Bad Wünnenberg

Kevin Gniosdorz (31) aus Bad Wünnenberg will neuer Landesvorsitzender der Jungen Union (JU) in Nordrhein-Westfalen werden. Die Neuwahl an der Spitze des mehr als 22.000 Mitglieder zählenden Landesverbandes wird deshalb nötig, weil der bisherige NRW-Chef der CDU-Nachwuchsorganisation, Johannes Winkel, unlängst zum JU-Bundesvorsitzenden gewählt wurde.