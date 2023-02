Kritik an „massivem Baukörper“ der geplanten Seniorenwohnanlage in Bad Wünnenberg bleibt

Vor der Ratssitzung an diesem Donnerstag, 2. Februar, um 18 Uhr in der Aula der Profilschule bringen die Anwohner der geplanten Seniorenwohnanlage im Neubaugebiet Brede II in der Oberstadt Bad Wünnnenbergs noch einmal ihre Bedenken zum Ausdruck. In dem Wohngebiet will ein Investor ein Bauprojekt für selbstbestimmtes altersgerechtes Wohnen auf einer Grünfläche realisieren.

Die Anwohner im Wohngebiet Brede II üben Kritik am Bauvorhaben auf der Freifläche am Rentmeister-Wilthelm-Weg. Im Bild (von links) Thomas Blüggel, Elena Wirz, Elisabeth Kolbe, Markus und Dorothee Jonas sowie Wladimir Wirz. .

Dafür ist eine Änderung des Bebauungsplanes notwendig. Nach zahlreichen Einwendungen der Anwohner soll in der Ratssitzung nun eine Entscheidung fallen. Am Montag trafen sich Anwohner und Vertreter aus Politik und Verwaltung vor Ort. Dabei mussten sich die Anwohner auch die Frage gefallen lassen, welche Einwände sie gegen selbstbestimmtes Wohnen im Alter hätten.

Die Anwohner betonen jedoch: „Wir haben nichts gegen die Seniorenwohnungen, das ist eine total gute Sache.“ Sie empfinden die geplanten Gebäude jedoch als massive Fremdkörper in ihrem Wohngebiet. Zudem sei der Standort für altersgerechtes Wohnen nicht geeignet.

Wie berichtet, verzichtet die Stadt Bad Wünnenberg auf den im ursprünglichen Bebauungsplan vorgesehenen Kindergarten am Rentmeister-Wilthelm-Weg. Dieser wird im neuen Baugebiet Auf der Iserkuhle errichtet. Stattdessen soll auf der etwa 2000 Quadratmeter großen Grünfläche, die bereits an einen Investor verkauft wurde, das Wohnprojekt mit zwei Baukörpern verwirklicht werden. Geplant seien Wohnungen für Einzelpersonen, Paare sowie Wohngruppen für insgesamt etwa 60 Menschen.

Bürgermeister Christian Carl hält das Vorhaben für ein zukunftsfähiges Projekt, das selbstbestimmtes Wohnen mitten in die Gesellschaft hole. Im Januar 2021 war das Vorhaben im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt und befürwortet worden.

Anwohner wollen Grünfläche erhalten

Durch die Änderung des Bebauungsplanes soll eine zweigeschossige Bauweise plus Staffelgeschoss erlaubt sein. „Das wirkt dann wie ein dreigeschossiges Gebäude“, sagt Anwohner Markus Jonas. Es dürfe viel massiver gebaut werden, als es den Eigenheimbesitzern seinerzeit erlaubt worden sei. Hinzukomme, dass die bebaubare Fläche von 40 auf 60 Prozent der Gesamtfläche erhöht werden solle. Das wiederum, so der Bürgermeister, sei erforderlich, da der Investor neben einer Tiefgarage zusätzliche Parkplätze für die jetzigen Anwohner zur Verfügung stelle. Zudem sehe der neue Bebauungsplan künftig eine Höhenbegrenzung auf maximal 10,50 Meter vor. Die gebe es derzeit nicht.

Die Anwohner möchten jedoch auf die Grünfläche inmitten des Wohngebietes nicht verzichten. Sie habe in den vergangenen 20 Jahren viel zur Integration der dort lebenden Bürgerinnen und Bürger mit unterschiedlicher Herkunft beigetragen. „Seit 20 Jahren ist an dieser Stelle eine Wiese. Gerade für die Kinder ist sie eine Art Kontaktfläche. Sie wird fürs Picknick oder für Fußballturniere genutzt. Wir möchten sie weiter als sozialen Treffpunkt nutzen“, sagt Anwohnerin Elisabeth Kolbe.

Sorge vor zunehmender Verkehrsbelastung

Ein weiterer Knackpunkt ist für die Anwohner eine befürchtete zunehmende Verkehrsbelastung. „Wäre an der Stelle ein Kindergarten gebaut worden, hätte man lediglich morgens und nachmittags zusätzlichen Verkehr“, sagt Heike Braun. Bei der jetzt geplanten Wohnform sei jedoch mit ständigem Verkehr durch Pflegedienste, Ärzte, Essen auf Rädern sowie Angehörigen zu rechnen. Der Bürgermeister erläutert dazu: „Wäre ein Kindergarten auf der Fläche gebaut worden, wäre auch dieser aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sicher zweigeschossig mit vier bis fünf Gruppen geworden. Das hätte ein Vielfaches an Verkehr bedeutet, als es die Wohnanlage verursacht.“

Unter anderen kritisiert auch Anwohner Jörn Braun in einem Schreiben an die Stadt die Standortwahl. Die künftigen Bewohner seien in der Oberstadt „völlig hilflos an einem Ort, der ihnen so gut wie keine Infrastruktur“ biete. Nur wenige wären in der Lage, den Bus zu nutzen, weil sie in ihrer Mobilität eingeschränkt und auf Rollatoren oder Rollstühle angewiesen seien. Arztpraxen, Apotheken, Einkaufsmärkte oder Erholungsgebiete könnten sie aus eigener Kraft nicht aufsuchen.

„Zentraler Punkt für die Würde im Alter ist der Erhalt eines möglichst hohen Grades an Selbsthilfefähigkeit und Autonomie“, schreibt Braun. Das sei auf dem Grundstück in keiner Weise gegeben. Besser geeignet sei nach Ansicht der Anwohner ein Standort in der Unterstadt, wo die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, medizinischer Versorgung und auch zum Kurpark gegeben sei. In Betracht käme aus ihrer Sicht das Grundstück des ehemaligen Aatal Hotels.

Bürgermeister sucht Investor für Hotel

„Diese Fläche ist weiterhin für ein Hotel vorgesehen“, so Carl. Es werde weiterhin nach einem Investor gesucht. Gleichzeitig wies er einen Mangel an Infrastruktur in der Oberstadt zurück. Es werde einen Nahversorger und einen Bäcker sowie auch einen 24-Stunden Lebensmittelladen geben.

Die fragliche Fläche im Wohngebiet ist bisher für soziale/gemeinnützige Zwecke vorgesehen. Als Alternative zum geplanten Bauprojekt schlagen die Anwohner vor, das Grundstück weiterhin eindeutig gemeinnützigen Zwecken zu widmen und nicht als Baugrundstück, sondern Park auszuweisen. Somit sei auch der Druck übergeordneter Behörden genommen, im Rahmen der Innenverdichtung Baulücken schließen zu müssen.