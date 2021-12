Kultur im Kurort soll weitergehen

Eine Grande Dame rockt das Aatalhaus, Weltmusik und Theater ziehen in den Spanckenhof ein, Pop trifft auf Scheunen-Kultur, eine Songwriterin hält Hof, und Festivalstimmung am Wehrturm und ein Vinyl-Bus gehören auch dazu – Jürgen Franke und Gertrud Tölle mit ihrem Team wollen 2022 Künstler aus ganz Deutschland und weit darüber hinaus im Kurort begrüßen.

Inga Rumpf, die Grande Dame des Rock, Blues und Soul eröffnet das Kulturjahr am 19. Februar ab 20 Uhr im Aatalhaus mit Songs aus eigener Feder. Das Konzert ist bereits ausverkauft. Europäischen Impressionismus vereint das argentinische Geschwister-Duo „Las Hermanas Caronni“ mit den Klängen südamerikanischer Komponisten zur Lieder-Matinee am Sonntag, 27. März, im Spanckenhof ab 11 Uhr. Längst Kult ist das „Yesterday-Event“. Die legendäre Party steigt am 2. April um 20 Uhr in der Event-Kneipe Bei Wilms. Rockoldies der 60er bis Anfang der 70er Jahre legt DJ Jagger auf.

Aus den Niederlanden reist am 23. April das Niki Jacobs Ensemble an. Mit traditionellen und zeitgenössischen jiddischen Liedern spannt das Quintett im Spanckenhof ab 20 Uhr einen Zeitbogen von 1850 bis ins Heute.

Die französische Sängerin und Schauspielerin Noemi Waysfeld verbindet mit ihrem Ensemble Chanson, Klezmer, Orientalismen und Mediterranes mit dem Blues der sibirischen Steppen am 21. Mai im Spanckenhof ab 20 Uhr. Afrofuturistischer Folk-Pop trifft in der Scheune des Heimatvereins auf westfälisches Ambiente. Hier nimmt die aus Sierra Leone stammende Sängerin und Musikerin Mariama die Besucher mit auf eine klangliche Weltreise. Am 11. Juni sind ab 19 Uhr auch der Kräutergarten und der benachbarte Historische Speicher geöffnet.

Zur Hof-Kultur am Sonntag, 3. Juli, um 15 Uhr stellt die mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnete Songwriterin Christina Lux ihr aktuelles Album „Lichtblicke“ auf dem Vorhof des Spanckenhofes vor. Für alle Freunde der „Schwarzen Scheibe“ parkt der Vinyl-Bus zur Hof-Kultur auf dem Vorhof des Spanckenhofes.

„Lasst uns tanzen“ heißt es zum Festival Folk am Turm. Südamerikanische Rhythmen und Reggae-Vibes mit El Flecha Negra und einem „Special Guest“ garantieren beste Laune in Wilms Garten am 20. August ab 19 Uhr. Mit dem kanadischen Swing-Frauenquartett „Good Lovelies“ verabschiedet sich „Kunst und Kultur“ im Aatalhaus am 22. Oktober in die Winterpause.

Für alle Veranstaltungen gelten die jeweils aktuellen Corona-Richtlinien. Karten und weitere Informationen gibt es im Touristik-Büro. Tel. 02953/99880, in den Buchhandlungen Schrift & Ton in Büren, Meschede in Salzkotten oder per Post unter stonesfranke@web.de.

www.kuk-bad-wuennenberg.de