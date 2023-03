Kulturscheune Fürstenberg startet mit vollem Programm ins Frühjahr

Lustig, lecker und kreativ wird es in der Kulturscheune 1a in Bad Wünnenberg-Fürstenberg. Das Frühjahrsprogramm hat mit Comedy, Bücherabend und Poetry-Slam jede Menge zu bieten. Und auch Wochenmarkt und Kaffeetafel gehören natürlich wieder dazu.

Mit viel Witz und einer großen Liebe zur Provinz beschreibt Udo Reineke Land und Leute. Im März ist er in der Kulturscheune in Fürstenberg zu Gast.

Der wohl bekannteste Puppenspieler des Kreises, Robert Husemann, bringt am Donnerstag, 2. März, 17 Uhr, parallel zum Scheunen-Markt sein neues Stück „Die Prinzessin ist futsch“ in die Kulturscheune.

Ein Poetry-Slam-Workshop mit Nadine Dubberke am Sonntag, 12. März, ab 11 Uhr verschafft den Teilnehmern die Möglichkeit, kreatives Schreiben zu erlernen, eine Performance einzustudieren und im Stimmtraining die Wirkung der eigenen Stimme einzuschätzen.

Ebenfalls am Sonntag, 12. März, ab 14 Uhr können es sich die Besucher im Café Sammeltasse mit selbst gebackenem Kuchen und leckerem Fairtrade-Kaffee gut gehen lassen. Denn wegen der großen Nachfrage weitet das Café-Team sein Angebot aus: Künftig ist die Sammeltasse an jedem zweiten Sonntag pro Monat zusätzlich geöffnet.

Malkreis lädt zum Mitmachen ein

Freuen dürfen sich Besucher auch auf eine ganz besondere Aktion des örtlichen Malkreises. Vom 16. bis 31. März zeigt die Gruppe ihre Werke in einer großen Ausstellung in der Scheune. Am Samstag, 18. März, bietet sich ab 14 Uhr die Möglichkeit, an einem „Offenen Malen“ in der Kulturscheune teilzunehmen. Wer mitmachen möchte, braucht keine Vorkenntnisse, nur die Lust und das Interesse daran, etwas auszuprobieren und seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Der Malkreis freut sich jetzt schon auf Hobbymale jeden Alters.

Auch ein Bücherabend ist wieder geplant. Wie schon im vergangenen Jahr stellt Buchhändlerin Simone Kuhfuß am Dienstag, 21. März, ab 19.30 Uhr wieder Neuerscheinungen vor. Ob Krimis, Romane oder Sachbücher – wer frisches Lesefutter sucht, ist hier genau richtig. Und vielleicht findet sich ja auch genau das richtige Geschenk fürs Osternest.

Auf viel Frühlingssonne hofft das Team der Kulturscheune beim ersten Scheunenmarkt des Jahres am Donnerstag, 23. März, von 15 bis 19 Uhr. Der beliebte Markt, der mittlerweile zu den größten im Kreisgebiet zählt, kommt zum Start gleich in der Plus-Version: Neben den bewährten Ständen können die Besucher auch wieder frische Frühlingsblumen erstehen und an den Ständen der kreativen Kunsthandwerker entlang bummeln.

Ein Highlight erwarten die Organisatoren am Freitag, 24. März, ab 20 Uhr im großen Saal der Kulturscheune. Die bekannte Comedy-Band „Reis Against The Spülmaschine“ macht mit ihrem Radiosender „Radio Reis – Die Hitzewelle“ in Fürstenberg einen Zwischenstopp. Einfach mal den Alltag vergessen und sich in Partylaune versetzen lassen: Das ist das Ziel des Abends.

Ein Dauerbrenner der Kulturscheune sind die „Plattdeutschen Nachmittage“ mit Gaby Kloppenburg und Marita Schäfers geworden. Die Gäste können bei Kaffee und Kuchen am Samstag, 25. März, ab 15 Uhr mit den Beiden zusammen in altem Fotomaterial wühlen, Dönekes erzählen und plattdeutsche Lieder singen. Ab 18.30 Uhr ist direkt dann im Anschluss der Landsatiriker Udo Reineke zu Gast. Mit viel Witz und einer großen Liebe zur Provinz beschreibt er Land und Leute in Westfalen. Außerdem ist ein Auftritt des Volkstanzkreises Ahden geplant, und auch typisch westfälisches Essen wird serviert.

Alle Informationen und Tickets zu den Veranstaltungen gibt es unter www.kulturscheune1a.de. Telefonisch erreichbar ist das Team der Kulturscheune unter 0151/20255542.