Kulturscheune Fürstenberg startet mit frischen Ideen in den Frühling

Los geht es am Samstag, 4. Februar, von 10 bis 17 Uhr mit dem zweiten Tag der Naturheilkunde. An zahlreichen Informationsständen haben Besucher die Möglichkeit, sich im Gespräch mit Therapeuten über die vielfältigen Aspekte der Naturheilkunde zu informieren. Der Eintritt ist frei.

Das Morgenstern-Streichquartett gibt am Samstag, 11. Februar, um 19.30 Uhr ein Kammermusikkonzert. Jana Springer, Irina Fabian, Nelli Hein und Brigitte Morgenstern präsentieren einen bunten Kompositions-Strauß von Vivaldi, Telemann, Mozart über Haydn bis hin zu Piazolla und John Williams. Die vier Musikerinnen unterrichten Schüler in der Region und weit darüber hinaus. Dies führt sie dazu, ständig Neues zu entdecken, und sie schaffen in ihrer gemeinsamen Formation daraus ein vielseitiges Klangerlebnis. Karten für 20 Euro gibt es unter www.kulturscheune1a.de oder an der Abendkasse.

„Umweltschutz vor!“, heißt es erstmals in diesem Jahr am Montag, 13. Februar. Folgetermine sind am 13. März, 17. April, 22. Mai und 26. Juni geplant. Jeweils in der Zeit von 18.30 bis 20.30 Uhr widmen sich die Teilnehmer im Mitmach-Workshop zum nachhaltigen Leben der Herstellung neuer plastik- und schadstofffreier Produkte aus Zutaten, die in allen Haushalten vorhanden sind. Gemeinsam überlegen sie, wie sich der Alltag nachhaltiger gestalten und der ökologische Fußabdruck klein halten lässt. Es fällt ein Kostenbeitrag für Materialien in Höhe von 5 Euro an.

Auch der Lesekreis tagt wieder. Los geht es am Mittwoch, 22. Februar. Folgetermine sind für den 5. April, 17. Mai und 28. Juni jeweils von 19.30 bis 21 Uhr geplant. Die Teilnehmer treffen sich in gemütlicher Runde, um über gemeinsam ausgesuchte Bücher zu sprechen, sich mit deren Autoren auseinanderzusetzen und den gesellschaftlichen und geschichtlichen Kontext zu beleuchten. Lieblingsbücher dürfen mitgebracht und vorgeschlagen werden. Der Eintritt ist frei.

Quizabend für Rätselfreunde

Mit dabei ist auch wieder der beliebte Quizabend. Rätselfreunde treffen sich erstmals am Donnerstag, 23. Februar. 19.30 Uhr. Weitere Termine sind am 29. März, 26. April, 24. Mai und 21. Juni. Jeweils von 19.30 Uhr an darf in Teams von zwei bis sechs Teilnehmer geraten werden, wobei so ziemlich jedes Themengebiet einmal an die Reihe kommt. Der Eintritt kostet 5 Euro. Anmeldungen unter [email protected] Der Foto-Stammtisch trifft sich erstmals am Donnerstag, 23. Februar, wieder von 17 bis 19 Uhr.

Ein Nachmittag ganz im Zeichen des südlichen Afrika erwartet Besucher am Samstag, 25. Februar, ab 15 Uhr. Dazu gehören spannende Vorträge über Namibia als Reiseland, die Projekte des Vereins Waisenhaus Kalkfeld und die Tierwelt. Die Kinder können sich zum Fährtenleser qualifizieren und gemeinsam die Tierwelt Afrikas entdecken. Auch das Kinderschminken darf nicht fehlen. Außerdem werden Bilder des Künstlers Elton Mugomo aus Simbabwe ausgestellt, und es gibt eine große Tombola. Am Abend findet eine Lesung von Philip Oprong Spenner aus einem Buch „Move on up“ statt.

Wer neugierig ist und sich gerne überraschen lässt, ist beim „1a Geheimtipp“ richtig, der erstmals am Sonntag, 26. Februar, 18 Uhr stattfindet. Das Team der Kulturscheune lädt regionale Kunstschaffende und Autoren ein, die ihre Werke vorstellen möchten. Die Namen werden allerdings vorher nicht verraten. Der Eintritt kostet 5 Euro, Anmeldung unter [email protected] Weitere Termine sind für 16. April und 25. Juni geplant.

Gartenfreunde können sich erstmals wieder am Montag, 27. Februar, austauschen. Dann und auch bei den Folgeterminen am 27. März, 24. April, 22. Mai und 26. Juni können jeweils ab 17 Uhr nicht nur die besten Gartentipps, sondern auch Stauden und andere Pflanzen getauscht werden. Auch gemeinsame Fahrten zu besonders schönen Gärten oder Ausstellungen sind denkbar.