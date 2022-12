Kulturscheune Fürstenberg startet nach Renovierung wieder durch

Noch sind in der Kulturscheune 1a im Bad Wünnenberger Ortsteil Fürstenberg die Umbauarbeiten in vollem Gang. Doch Anfang des neuen Jahres soll alles fertig sein. Das neue Jahresprogramm liegt bereits vor. Doch zunächst wird die Scheune am Samstag, 10. Dezember, Mittelpunkt des Fürstenberger Adventsmarktes.

Der Adventsmarkt findet am Samstag in und an der Kulturscheune in Bad Wünnenberg-Fürstenberg statt. Margaret Rüther und Petra Herbst bereiten die Krippenausstellung vor.

„Hinter uns liegt ein erfolgreiches Halbjahr. Wir haben wieder viel ausprobiert und topfen nun die erfolgreichen Aktionen ins neue Jahr um“, erzählt Felix Krogmeier, Mitarbeiter der Kulturscheune 1a UG, die Träger der Einrichtung ist. Mehr als 80 Veranstaltungen in den Kategorien Musik, Gestaltung, Wort, Nachhaltiges Leben und Begegnung standen auf dem Programm.

„Wir haben uns ja in der vergangenen Zeit auch nicht von Umbaumaßnahmen aufhalten lassen. Und die Besucher haben uns dies gedankt. Der Charme der Scheune hat bisher ein buntes Publikum angezogen“, sagt Krogmeier und ergänzt: „Wir freuen uns darauf, dass die Scheune am Anfang des Jahres fertig umgebaut ist und im neuen Glanz und voller Leben erstrahlen kann.“

Fortgesetzt werden soll dann das erfolgreiche Konzept der Thementage. Wieder dabei ist zum zweiten Mal der „Tag der Naturheilkunde“, an dem Besucher sich an zahlreichen Ständen über vielfältige Behandlungsweisen, Produkte und Therapien aus der Naturheilkunde informieren können. Sportlich wird es im Januar, wenn der Kreissportbund Paderborn unter dem Motto „Gesund laufen“ verschiedene Seminare rund um das Thema Laufen anbietet. Beim „Afrikatag“ werden Hilfsorganisationen, Projekte und der Kontinent selbst in einem bunten Programm präsentiert. Der gut laufende plattdeutsche Nachmittag wird zu einem „Westfälischen Tag“ erweitert.

Neue Konzepte hat auch das Genre Wort mit dem „1aGeheimtipp“ erhalten. Hier stellen regionale Kulturschaffende sowie Autorinnen und Autoren ihre Werke vor, ohne dass den Besuchern vorher bekannt ist, wer kommt. Es ist also wieder viel Spannung mit dabei.

Dem Team der Kulturscheune1a war es wichtig, dass alle Bürger die Chance haben sollen, Kultur zu erleben. So ist das Projekt „(Einfach-)dabei sein“ entstanden. Gemeinsam mit der Sparkasse Paderborn-Detmold und deren Förderprogramm „Helfen mit Herz“ möchten die Kulturschaffenden auch Menschen mit gewissen Hemmschwellen den Zugang zur Kultur ermöglichen. Für Personen mit finanziellen, sprachlichen und anderen Einschränkungen werden bis zu 10 Prozent des Kartenkontingents bereitgestellt.

Informationen zur Unterstützung des Projektes gibt es auf der Homepage www.kulturscheune1a.de. Ebenfalls über die Homepage können bereits Gutscheine für Veranstaltungen gekauft werden, die über das Ticketsystem der Kulturscheune1a laufen.

Adventsmarkt mit Weihnachtsbaumverkauf

Karten für das neue Halbjahresprogramm können außerdem auf dem Adventsmarkt am Samstag, 10. Dezember, von 13 bis 18 Uhr in und an der Scheune gekauft werden. Der Sportverein BSV wird dort wie gewohnt Tannenbäume verkaufen und diese auf Wunsche auch bis nach Hause liefern. In der Scheune ist eine Krippenausstellung zu sehen. Drumherum werden mehr als 40 Kunsthandwerker ihre Produkte anbieten. Und auch einige Marktbeschicker vom wöchentlichen Scheunenmarkt sind dabei. Das Café in der Scheune wird ebenfalls geöffnet sein und Kaffee und Kuchen anbieten.

Die musikalische Begleitung übernimmt der Musikverein Fürstenberg, inklusive Jugendorchester. Nicht nur die heimischen Vereine werden in den Adventsmarkt miteinbezogen, es werden auch internationale Grüße übermittelt. „Es ist wichtig, gerade zur Weihnachtszeit, Zusammengehörigkeit und Freundschaften zu stärken, wir zeigen dies durch internationale Weihnachtsgrüße“, lädt Felix Krogmeier von der Kulturscheune1a ein. Fehlen wird auch nicht der Nikolaus, der die eine oder andere Überraschung für die Jüngsten mit dabei hat.