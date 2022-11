Kunstauktion bei Wöhler in Bad Wünnenberg für guten Zweck

Kunst und Technik gibt es am ersten Adventssonntag, 27. November, beim Unternehmen Wöhler Technik GmbH in Bad Wünnenberg zu sehen. Geplant ist eine Versteigerung für einen guten Zweck.

Unter dem Motto „Wer bietet mehr“ versteigert der bekannte Paderborner Künstler Hans-Josef Mertensmeyer 50 Werke zugunsten geflüchteter ukrainischer Familien, die zurzeit in Bad Wünnenberg und Delbrück leben. Ganz leicht fällt es Mertensmeyer nicht, sich von seinen Werken zu trennen. Aber es ist ihm wichtig, notleidende Menschen, die alles verloren haben, zu unterstützen.

„Aufgrund der engen Verbundenheit und Freundschaft stellt die Wöhler Technik GmbH gerne ihre Räumlichkeiten für die Aktion von Hans-Josef Mertensmeyer zur Verfügung“, betont Geschäftsführer Johannes Lötfering. Die Firma organisiert außerdem einen kleinen Weihnachtsmarkt mit heißen Waffeln, Kuchen, Kaffee und Glühwein. Der Erlös kommt ebenfalls den ukrainischen Familien zugute. Musikalisch begleitet wird die Aktion von Lothar Pohlschmidt.

Die Veranstaltung findet statt am 27. November in der Zeit von 14 bis 17 Uhr in den Fertigungsräumen der Wöhler Technik GmbH am Wöhler-Platz 1. Die Besucher haben die Möglichkeit, sich die Bilder der Ausstellung in Ruhe anzusehen und bei Interesse zu ersteigern.